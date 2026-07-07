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Mafia, Alleanza Verdi Sinistra: “No alla vendita all’asta delle villette confiscate in Maremma”

di Redazione
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Grosseto. “Nei prossimi giorni presenteremo un’interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla vendita all’asta di due villette confiscate alla mafia a Catabbio, nel comune di Semproniano, in provincia di Grosseto, che rischia di frammentare un complesso già destinato a progetti socio-sanitari con l’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Il Ministro dell’Interno non ha il potere diretto di sospendere l’asta, ma può e deve interloquire con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), per ottenere l’annullamento del bando e la riconsiderazione della destinazione sociale dei beni”: lo afferma l’onorevole Elisabetta Piccolotti, di Alleanza Verdi Sinistra.

“La legalità non si misura solo nel confiscare: si misura nel restituire questi beni alla collettività – conclude Piccolotti -, non nello svenderli al miglior offerente”.

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