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L’Alternativa: “Dopo tanti video istituzionali, Nappi ne faccia uno ai bagni pubblici chiusi”

di Redazione
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Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Tra i numerosi video e contenuti social realizzati dall’amministrazione comunale, e finanziati con i soldi dei cittadini castiglionesi, il gruppo politico L’Alternativa lancia una proposta provocatoria, ma profondamente concreta alla sindaca: fare un video davanti ai bagni pubblici del paese vecchio. Quelli che, purtroppo, restano sbarrati ormai da troppo tempo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la stessa lista civica, che aggiunge: “La chiusura prolungata dei servizi igienici pubblici sta creando un gravissimo disagio ai residenti e, soprattutto, ai moltissimi turisti che ogni giorno salgono a visitare il nostro splendido castello e il borgo medievale”.

“Siamo nel 2026 ed è inaccettabile che gli ospiti del nostro comune si trovino costretti a cercare angoli appartati nel centro storico per soddisfare i propri bisogni fisiologici – dichiarano i rappresentanti de L’Alternativa. Questa non è solo una questione di servizi essenziali, ma di puro decoro urbano e rispetto per chi sceglie Castiglione della Pescaia come meta delle proprie vacanze”.

L’Alternativa sottolinea come “le priorità di spesa pubblica dovrebbero essere orientate al benessere della comunità e all’accoglienza: con le risorse e le energie impiegate per la continua produzione di video dal sapore elettorale a carico della cittadinanza, si sarebbero potuti tranquillamente ristrutturare, riaprire e mantenere puliti i servizi igienici del paese”.

L’invito alla sindaca è quindi quello di “passare dalle parole e dalle immagini promozionali ai fatti concreti, restituendo dignità a un’area strategica del nostro borgo e garantendo un servizio civile e dignitoso a cittadini e turisti”.

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