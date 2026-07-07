Buoni scuola 2026: il Comune aderisce al bando della Regione per sostenere le famiglie

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce al bando Buoni scuola per l’anno 2026, l’iniziativa regionale finalizzata a sostenere le famiglie con bambini e bambine iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie, comunali e private per l’anno scolastico 2026/2027.

L’intervento prevede contributi a favore delle famiglie secondo i criteri stabiliti dalla Regione Toscana. Il Comune provvederà a pubblicare l’avviso con le modalità di partecipazione e a garantirne la massima diffusione attraverso il sito istituzionale e le scuole dell’infanzia interessate.

“L’adesione al bando Buoni scuola – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione, Angela Amante – rappresenta un ulteriore impegno del Comune di Grosseto a sostegno delle famiglie e del diritto all’educazione dei bambini e delle bambine. Attraverso questo intervento vogliamo contribuire a rendere più accessibile la frequenza delle scuole dell’infanzia, sostenendo le famiglie nelle spese legate ai servizi educativi e valorizzando il ruolo fondamentale delle scuole paritarie, comunali e private presenti sul territorio. Continuiamo a lavorare per garantire servizi di qualità e opportunità educative per tutta la comunità.”

L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alle famiglie e favorire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia.