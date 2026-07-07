Attivo da oggi un centro di raccolta per sfalci e potature

Capalbio (Gr) – È operativa da oggi la nuova Area di raccolta voluta dal Comune di Capalbio e destinata ad accogliere sfalci e potature di cui giardinieri e operatori del verde devono disfarsi.

Il servizio, pensato per facilitare il conferimento di questa particolare tipologia di rifiuti da parte esclusivamente delle ditte di giardinaggio, è ospitato nell’area dell’ex Centro di raccolta, a circa 100 metri dal nuovo Centro, ubicato in Strada Pedemontana – Borgo Carige.

L’area per la raccolta dei residui da lavorazione del verde sarà operativa per un totale di sei ore settimanali, nei seguenti giorni ed orari:

martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

È importante ricordare che si tratta di un servizio specificamente dedicato alle ditte specializzate, che potranno accedere esclusivamente compilando e presentando il modulo “MDATS19 – Attestazione della provenienza del rifiuto domestico”, scaricabile dal sito internet www.seitoscana.it. Non saranno accettati conferimenti accompagnati da formulario di identificazione del rifiuto (FIR). I privati cittadini potranno continuare a conferire sfalci e potature presso il Centro di Raccolta ordinario.

“Il sistema delle imprese che operano nell’ambito del verde – commenta il vicesindaco e Assessore con delega all’Ambiente, Giuseppe Ranieri – ci ha stimolato a trovare una soluzione che risolvesse un problema annoso e antico sul tema del conferimento, dato che le nostre attività locali hanno volumi veramente significativi e che gli strumenti in essere non erano sufficienti per permettere sia a noi che ai privati di svolgere un servizio coerente. La nuova Area di raccolta la riteniamo, dunque, una grande vittoria e ringraziamo Sei Toscana per aver reso operativa l’opera. Il servizio, attivo dalle 16 alle 18 ogni martedì, giovedì e venerdì, favorirà un conferimento strutturato che garantirà sia l’ordine che il decoro del nostro territorio”.

Sei Toscana ricorda che, per ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti e sui servizi attivi sul territorio, ma anche per eventuali segnalazioni o necessità, sono sempre disponibili il sito www.seitoscana.it, l’App Iren Ambiente e il Numero verde 800.127.484.