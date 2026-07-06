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Trinciatura della vegetazione in eccesso: intervento del Consorzio di Bonifica nel fosso

di Redazione
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Ribolla (Grosseto). Un intervento di manutenzione ordinaria ha riguardato il fosso Rigazzi, a ridosso dell’abitato di Ribolla, nel comune di Roccastrada.

Inserito nell’unità idrografica Pianura grossetana, il lavoro è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud con trinciatura della vegetazione presente in eccesso nella sezione idraulica, per eliminare le limitazioni al regolare scorrimento delle acque e ridurre il rischio di criticità idrauliche.

L’intervento è inserito nel piano delle attività di bonifica ed è stato eseguito nel pieno rispetto delle direttive della Regione Toscana per la tutela della flora, della fauna e dell’ecosistema.

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