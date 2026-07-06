“Ragazzi in opera”: aperte le iscrizioni per il campus di teatro, musica e danza

Grosseto. Torna per il quinto anno “Ragazzi in opera”, il campus multidisciplinare di teatro, musica e danza organizzato dal Comune di Grosseto con la collaborazione dell’associazione culturale Escargot, dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”, gestito da Fondazione Grosseto Cultura, dal Liceo “Rosmini” e dal Liceo musicale e coreutico “Bianciardi”.

Dal lunedì 24 agosto a venerdì 11 settembre, ragazze e ragazzi dai 6 ai 19 anni avranno l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva all’interno del Teatro degli Industri, che per tre settimane diventerà uno spazio da conoscere e vivere ogni giorno. Non soltanto un luogo dove andare in scena, ma un ambiente nel quale scoprire come nasce uno spettacolo, conoscere il lavoro che si svolge dietro le quinte e sperimentare il valore della collaborazione.

Il campus

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 16.00. Le mattine saranno dedicate ai laboratori di teatro, danza, musica e canto, mentre i pomeriggi vedranno i partecipanti impegnati nelle prove d’insieme e in momenti di confronto con artisti e professionisti. Un percorso che accompagnerà i ragazzi fino alla realizzazione dello spettacolo conclusivo, offrendo loro l’occasione di conoscere il teatro da protagonisti.

Il campus punta a far vivere ai partecipanti un’esperienza artistica e umana, nella quale ciascuno possa mettere in gioco le proprie capacità, imparare ad ascoltare gli altri, condividere responsabilità e contribuire alla costruzione di un progetto comune. Attraverso il linguaggio del teatro, della musica e della danza, i ragazzi potranno sviluppare creatività, sicurezza e spirito di gruppo in un contesto stimolante e inclusivo.

Lo spettacolo scelto per questa quinta edizione è “L’acchiappatopi e l’elisir d’amore”, operetta musico-teatrale per ragazzi e ragazze tratta dall’opera buffa di Gaetano Donizetti e da “Il pifferaio di Hamelin” dei fratelli Grimm, scritta appositamente per il progetto da Federico Guerri e musicata dal maestro Massimo Merone.

«Il teatro è un luogo dove si cresce insieme, si impara ad ascoltare e a mettersi in gioco – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. “Ragazzi in opera” offre ai più giovani l’opportunità di vivere un’esperienza che va oltre il palcoscenico: per alcune settimane il Teatro degli Industri diventa uno spazio di incontro, di creatività e di condivisione, nel quale ogni partecipante contribuisce con il proprio talento alla realizzazione di un progetto comune. È un’esperienza che lascia competenze, amicizie e ricordi destinati a rimanere nel tempo».

«Entrare ogni giorno in un teatro significa scoprirne il fascino anche dietro il sipario – aggiunge l’assessore alla cultura Luca Agresti –. I ragazzi avranno la possibilità di conoscere il lavoro che rende possibile uno spettacolo, confrontarsi con professionisti e sperimentare linguaggi artistici diversi in un percorso che valorizza la collaborazione, la curiosità e la crescita personale. È questo il vero valore di “Ragazzi in opera”».

Lo spettacolo finale sarà portato in scena al Teatro degli Industri venerdì 11 settembre.

«Nemorino, il poverissimo acchiappatopi di un villaggio tormentato dalla peste, è innamorato perso della sua Adina – racconta Federico Guerri – che però lo considera un amico e niente più. L’arrivo del misterioso Dottor Dulcamara, imbroglione patentato o vero alchimista, mescolerà le carte in gioco. Dulcamara offrirà a Nemorino una pozione capace di far innamorare la ragazza e, alla comunità, la possibilità di far sparire gli animali infestanti semplicemente suonando il flauto. Inganno e magia porteranno a equivoci, avventure, rivelazioni, vendette e furtive lacrime».

Le iscrizioni resteranno aperte fino a sabato 25 luglio.

Per informazioni e costi è possibile contattare l’associazione Escargot all’indirizzo info@escargotgr.it oppure al numero 376.0824535.