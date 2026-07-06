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Notti dell’Archeologia, gli appuntamenti al MAGMA di Follonica

di Redazione
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Follonica (Gr) – Anche quest’anno il MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma) di Follonica aderisce alle Notti dell’Archeologia, la rassegna promossa dalla Regione Toscana che, dal 1 luglio al 2 agosto 2026, propone aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico regionale.

Per l’edizione 2026, il MAGMA presenta un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, alternando laboratori didattici per bambini e conferenze scientifiche. Le attività offriranno ai più piccoli l’opportunità di avvicinarsi all’archeologia attraverso esperienze creative e coinvolgenti, mentre gli incontri con esperti approfondiranno temi legati alla storia mineraria, alle risorse del territorio e alle più recenti ricerche archeologiche.

Ecco gli appuntamenti:

– Mercoledì 8 luglio ore 18.00 “Le rotte degli Etruschi” – laboratorio didattico per bambini 8-12 anni

– Mercoledì 15 luglio ore 18.00 ” La bottega dell’artigiano etrusco – laboratorio didattico per bambini 6 – 12 anni

– Mercoledì 22 luglio ore 19.00 “Dalla miniera alla fucina” Conferenza a cura dellla dott.ssa Carla Palmas (Università degli Studi di Siena)

– Mercoledì 29 luglio ore 19.00 “Acqua e ferro” conferenza a cura del dott. Manuele Punti (Università degli Studi di Siena)

Giovedì 30 luglio ore 10.30 “La corona etrusca” – laboratorio didattico per bambini 4-8 anni

Per prenotazioni:

MAGMA tel.39 0566 59027 whatsapp + 39 338 5376002

frontoffice@magmafollonica.it (dal martedì alla domenica 17:30-21:30; martedì, giovedì e domenica anche 9:00-13:00)

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