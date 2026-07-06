“Note al chiaro di luna”: Andrea Volcan in concerto alla Casa Rossa

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il festival “Note al chiaro di luna” alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia torna martedì 7 luglio alle 21.30 con Andrea Volcan, che eseguirà al violoncello una serie di composizioni di Bach, Glass, Casals e Sollima.

È il secondo appuntamento in cartellone per la sesta edizione del festival organizzato da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat). Per raggiungere la Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (tel. 0564.933678; iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il programma

Il programma del concerto prevede l’esecuzione di “Ricercar n.1 in G minore” di Domenico Gabrielli, “Suite n.1 in G Maggiore – Allemanda, Corrente e Sarabanda” di Johann Sebastian Bach, “Songs and poems – Song VII” e “Orbit” di Philip Glass, “Suite n.1 in G Maggiore” ancora di Bach, “Song of the birds” di Pau Casals, “Suite for cello solo: 1 Prelude – Fantasia” di Gaspar Cassadó, ancora Bach con la “Suite n.1 in G Maggiore – Minuette 1&2 e Gigue” per poi concludere con “Terra acqua” di Giovanni Sollima. Sarà dunque un viaggio musicale nella suite di Bach intervallato da altri brani, arricchito dalle introduzioni del musicista con racconti sulla vita del compositore e sulla storia del violoncello.

Andrea Volcan (Trento,1994) ha iniziato lo studio del violoncello sotto la guida di Ivo Brigadoi nell’Istituto musicale “Il pentagramma” di Fiemme e Fassa e nel 2010 ha proseguito gli studi al Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano con Nicola Baroni, Massimo Repellini e Lucio Labella Danzi. Nel 2015 è stato ammesso al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove nel 2019 si è diplomato con Lucio Labella Danzi, con il quale ora continua la formazione specialistica. Dal 2015 è membro del gruppo “Florence cello ensemble” e nel 2019 ha suonato con l’Orchestra del Music Fest Perugia. Ha collaborato con l’Orchestra Toscana Classica e con l’orchestra sinfonica “Filharmonie” e ha partecipato a corsi di perfezionamento con Giovanni Sollima e Christophe Giovaninetti. Dal 2019 è docente di violoncello al nucleo orchestrale Sorgane della Scuola di Musica di Fiesole.

Nella foto: Andrea Volcan