“No all’aumento dei biglietti del trasporto pubblico”: approvata la mozione di Forza Italia

Follonica (Grosseto). Forza Italia di Follonica esprime “soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della mozione presentata dal capogruppo Riccardo D’Ambra contro l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane”.

“L’approvazione della mozione rappresenta un segnale politico importante nei confronti della Regione Toscana, chiamata a riconsiderare una scelta che rischia di penalizzare studenti, giovani, lavoratori pendolari, famiglie e tutte le fasce più fragili della popolazione – continua la nota del partito -. La proposta nasce infatti dalla preoccupazione per il previsto aumento delle tariffe e dalla necessità di garantire un trasporto pubblico realmente accessibile e sostenibile. Con questo atto il Consiglio comunale chiede alla Regione Toscana di evitare gli aumenti tariffari, aprire un confronto con il gestore e con le rappresentanze degli utenti, individuare strumenti per mantenere tariffe socialmente sostenibili, rafforzare le agevolazioni per i giovani e migliorare la qualità complessiva del servizio”.

“Siamo soddisfatti che il Consiglio comunale abbia approvato questa proposta – dichiara il capogruppo Riccardo D’Ambra – perché difendere il diritto alla mobilità significa difendere il diritto allo studio, al lavoro e ai servizi. Non è accettabile continuare ad aumentare il costo dei biglietti senza offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle aspettative”.

Per Forza Italia “il trasporto pubblico deve rappresentare un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata e non può diventare un lusso per chi ogni giorno è costretto a utilizzarlo. L’approvazione della mozione conferma come il Consiglio comunale abbia voluto lanciare un messaggio chiaro alla Regione Toscana: prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini è necessario garantire un servizio più efficiente, moderno e realmente rispondente alle esigenze del territorio”.

Forza Italia continuerà “a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda affinché le richieste contenute nella mozione trovino concreta attuazione nell’interesse dei cittadini follonichesi”.