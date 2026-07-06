Home Costa d'argentoCorso Italia e piazza delle Regioni si rifanno il trucco: via libera all’iter di avvio della progettazione
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Corso Italia e piazza delle Regioni si rifanno il trucco: via libera all’iter di avvio della progettazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Orbetello (Grosseto). «La Giunta municipale del Comune di Orbetello ha approvato una variazione di bilancio utile a finanziare gli incarichi per l’affidamento della progettazione del rifacimento di corso Italia e piazza delle Regioni»: a farlo sapere è il sindaco, Andrea Casamenti. 

«Nell’ultima variazione di bilancio approvata dalla Giunta – spiega Casamenti – sono presenti gli importi utili a finanziare gli incarichi a professionisti esterni per l’avvio della progettazione del rifacimento di corso Italia, nel centro storico di Orbetello, e di piazza delle Regioni di Albinia. L’intervento su corso Italia, naturalmente, interesserà anche le piazze principali, piazza Eroe dei Due mondi e piazza del Plebiscito, per un costo complessivo previsto che si aggirerà, a intervento concluso, intorno ai 2 milioni e 200 mila euro».

«L’investimento complessivo previsto, invece, per piazza delle Regioni – aggiunge il primo cittadino lagunare è pari a circa un milione e 600mila euro e, nelle prossime settimane, si procederà all’affidamento degli incarichi. Due interventi veramente imponenti che cambieranno il volto del centro storico di Orbetello e del centro abitato di Albinia per i prossimi decenni». 

«Un rinnovamento – conclude Casamenti – che intendiamo condividere con i cittadini, le associazioni e i commercianti interessati direttamente dai lavori, ai quali chiederemo di prendere parte ad alcuni incontri previsti con i progettisti, una volta affidati gli incarichi, per condividere idee, progetti e dare loro modo di poter rappresentare le proprie esigenze rispetto a degli interventi così importanti». 

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Casello idraulico, conclusa la bonifica: il Comune procede...

Raccolta differenziata, da oggi cassonetti chiusi: “Ritirate la...

Inaugurato il nuovo parcheggio in paese: consegnati i...

L’America Latina arriva a Orbetello: nel centro storico...

Cultura, spettacolo e grande musica: torna il Festival...

Contribuiti per le attività del centro: il Comune...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: