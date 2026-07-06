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Casello idraulico, Scarlino nel Cuore: “Bene progetto del Comune, ma noi chiediamo di più”

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). “Prendiamo atto che l’amministrazione Travison ha finalmente deciso di procedere con il recupero dell’ex Casello idraulico. Su questo, concordiamo: l’edificio deve tornare a vivere”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione Scarlino nel Cuore.

“Ma qui finisce l’accordo – continua la nota -. Noi chiediamo da sempre che il Casello serva innanzitutto i 3.680 scarlinesi che abitano qui tutto l’anno. Una biblioteca decentrata, aule studio per i giovani, sala riunioni per le associazioni, servizi che oggi mancano completamente. Non escludiamo il cicloturismo (giusto, la Ciclovia Tirrenica è un’opportunità). Ma rifiutiamo l’idea che un edificio pubblico debba scegliere tra turisti e cittadini. Può fare entrambi. Se l’amministrazione avesse ascoltato, avrebbe saputo che i ragazzi di Scarlino oggi vanno a Grosseto o a Follonica a studiare, che le associazioni non hanno spazi, che gli anziani faticano a raggiungere gli uffici comunali”.

“La distanza di visione rimane abissale: Travison guarda al turista di agosto. Noi guardiamo ai cittadini di gennaio – termina il comunicato -. Se il sindaco vuole provare a fare il progetto ‘ibrido’ che proponiamo noi, siamo disponibili a discuterne subito. Se preferisce solo l’ostello, allora la scelta è chiara: il Casello sarà per il turista, non per lo scarlinese”.

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