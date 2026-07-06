Casello idraulico, conclusa la bonifica: il Comune procede con l’iter per l’acquisto

Scarlino (Grosseto). Questa mattina, lunedì 6 luglio, il sindaco Francesca Travison, insieme all’assessore al turismo Silvia Travison e ai consiglieri comunali Raffaella Vecci e Diego Radi, ha effettuato un sopralluogo al Casello idraulico di Scarlino Scalo insieme ai tecnici della Provincia di Grosseto e ai responsabili della ditta incaricata degli interventi di bonifica dell’immobile.

I lavori, eseguiti nelle scorse settimane, hanno interessato l’intero edificio e le aree esterne, restituendo decoro a una struttura rimasta per anni in stato di abbandono. L’intervento, realizzato dalla ditta Ecoteti per conto della Provincia di Grosseto, ha consentito di ripulire completamente l’area e di visionare in maniera più approfondita le caratteristiche dell’immobile, permettendo all’Amministrazione comunale di valutarne le potenzialità in vista del futuro utilizzo.

L’amministrazione comunale conferma infatti la volontà di procedere con l’acquisto del Casello idraulico dalla Provincia di Grosseto, primo passo necessario per dare concretezza a un progetto strategico per lo sviluppo del turismo lento. L’immobile, situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Scarlino Scalo, e collegato a breve alle piste ciclabili di prossima realizzazione che si connetteranno con la Ciclovia Tirrenica, nei piani dell’amministrazione comunale è destinato a diventare un ostello dedicato ai cicloturisti, una struttura di accoglienza pensata per chi sceglie di visitare il territorio in bicicletta.

«Desidero ringraziare la Provincia di Grosseto, il presidente Francesco Limatola, i tecnici provinciali e tutti coloro che hanno seguito questo percorso – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Abbiamo trovato disponibilità, ascolto e collaborazione, elementi fondamentali per arrivare a questo importante risultato. Oggi il Casello idraulico è stato restituito al decoro e possiamo guardare con fiducia al suo futuro. Si apre adesso una fase altrettanto importante, quella della trattativa per l’acquisto dell’immobile. Una volta entrato nel patrimonio comunale, sarà al centro di un percorso di progettazione condivisa che coinvolgerà cittadini, associazioni e realtà del territorio, perché vogliamo che questo edificio torni a vivere con una funzione utile alla comunità e capace di creare nuove opportunità di sviluppo».

Il progetto dell’ostello si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare il ruolo di Scarlino nel turismo outdoor e nella mobilità sostenibile.

«Questo progetto guarda al futuro del turismo a Scarlino – afferma l’assessore al turismo Silvia Travison –. La posizione del Casello idraulico è strategica: si trova accanto alla stazione ferroviaria e lungo la Ciclovia Tirrenica, un’infrastruttura destinata ad assumere un ruolo sempre più importante nel panorama del cicloturismo. L’ostello rappresenterà un servizio in grado di valorizzare il nostro territorio e si inserirà in una rete di collegamenti ciclabili che stiamo sviluppando per connettere Scarlino Scalo con Casetta Citerni, la costa, il borgo e l’entroterra più in generale. L’obiettivo è creare un sistema di mobilità dolce che favorisca permanenze più lunghe e un turismo rispettoso dell’ambiente».

«Il recupero del Casello idraulico rappresenta un’altra importante progettualità per Scarlino – conclude l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli –. Dopo gli investimenti che hanno interessato i plessi scolastici, gli impianti sportivi che a breve saranno affidati ad un gestore per tornare ad essere frequentati, continuiamo a lavorare per riqualificare il nostro Comune. Vogliamo rendere Scarlino sempre più vivo, moderno e attrattivo, capace di offrire servizi ai residenti e nuove opportunità di sviluppo. Restituire una funzione a un edificio rimasto inutilizzato per anni significa valorizzare un patrimonio pubblico e investire concretamente nel futuro della nostra comunità».