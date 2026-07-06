Alla scoperta del cielo stellato: a Roselle una serata con l’astronomo Alessandro Marchini

Grosseto – Un viaggio tra le meraviglie del cosmo, ma anche un campanello d’allarme per la salvaguardia di un patrimonio che rischiamo di perdere: la bellezza della volta celeste. Venerdì 10 luglio, alle ore 21:30, l’Osservatorio Astronomico Comunale di Roselle ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque voglia imparare a guardare il cielo con occhi nuovi.

A guidare il pubblico in questo percorso sarà un relatore d’eccezione: Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena e membro della storica Accademia dei Fisiocritici. Scienziato di fama internazionale con oltre 200 pubblicazioni all’attivo, Marchini è noto anche per aver contribuito alla scoperta di diversi esopianeti. A fare gli onori di casa e a presentare la serata sarà Nazario Montuori, direttore dell’Osservatorio di Roselle.

Il programma della serata: tra meraviglia e tutela ambientale

L’incontro si svilupperà attorno a temi affascinanti, unendo la divulgazione scientifica alla sensibilizzazione ecologica:

Guida al cielo dei prossimi mesi: Quali saranno gli oggetti astronomici visibili a occhio nudo nel prossimo periodo e come imparare a orientarsi tra le costellazioni.

I luoghi del buio: Mappe e consigli pratici su dove recarsi per godere della migliore visibilità stellare.

La minaccia dell’inquinamento luminoso: Un focus urgente su come lo spreco energetico e il mancato rispetto delle norme a tutela del cielo stiano letteralmente “spegnendo” le stelle, ostacolando la ricerca scientifica e l’attività divulgativa degli osservatori.

Osservazione e visita guidata

Meteo permettendo, la serata non si esaurirà con le parole: al termine della conferenza, i partecipanti potranno osservare direttamente la volta celeste attraverso i telescopi posizionati nel giardino della struttura e partecipare a una suggestiva visita guidata alla cupola dell’Osservatorio.

Come partecipare: info e prenotazioni

Data la natura dell’evento e gli spazi della struttura, i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

È possibile riservare il proprio posto direttamente sul sito ufficiale dell’associazione: www.amsagrosseto.com.