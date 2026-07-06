A Pereta arriva l’Oscar originale di “Sciuscià”

Magliano in Toscana (Gr) – Pereta si prepara a ospitare un evento di rilievo internazionale. Mercoledì 8 luglio, alle ore 21.30 in piazza San Marco, il Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con la Pro Loco di Pereta e l’Arci di Grosseto, propone una serata dedicata al grande cinema e alla memoria: la proiezione di Sciuscià, capolavoro di Vittorio De Sica, accompagnata dall’esposizione dell’Oscar originale vinto dal film nel 1948. Non si tratta di una riproduzione, ma della statuetta autentica assegnata dall’Academy quasi ottant’anni fa, che arriva nel borgo grazie alla mediazione e al supporto della Pro loco di Pereta. Un’occasione rara per il territorio, che porta in Maremma un simbolo della storia del cinema mondiale.

“Siamo orgogliosi di ospitare a Pereta – spiega Tamara Fattorini, vicesindaco del Comune di Magliano in Toscana – un pezzo di storia del cinema mondiale. Portare l’Oscar originale di ‘Sciuscià’ nel nostro borgo non è solo un evento culturale di altissimo profilo, ma un modo per ribadire quanto la nostra comunità creda nel valore della cultura come strumento di promozione e arricchimento del territorio. Invitiamo tutti a vivere questa serata irripetibile, che saprà emozionare appassionati e cittadini”.

Sciuscià racconta, con lo stile essenziale del Neorealismo, la storia di due ragazzini che sopravvivono nella Roma del dopoguerra lucidando le scarpe ai soldati americani. Alla sua uscita negli Stati Uniti il film ebbe un impatto tale da spingere l’Academy a istituire uno Special Academy Award. La motivazione rimase nella storia: “L’alta qualità di questo film, portato con eloquente intensità alla vita in un Paese segnato dalla guerra, è la prova al mondo che lo spirito creativo può trionfare sulle avversità”. Fu proprio quel riconoscimento a indicare la strada verso la futura categoria dell’Oscar al Miglior Film Straniero.

L’Oscar sarà visibile al pubblico durante tutta la serata, a pochi passi dalla proiezione. Un incontro diretto con un frammento di storia che ha consacrato il cinema italiano agli occhi del mondo. La serata è aperta a tutti. Un appuntamento pensato non solo per gli appassionati di cinema, ma per chiunque voglia vivere un momento unico, tra arte, memoria e il cielo della Maremma.