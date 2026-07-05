Vino, territorio, musica e convivialità: torna Calici sotto Porto Gorella

Paganico (Grosseto). Il vino esce dai luoghi tradizionali della degustazione e incontra la piazza, la musica e le nuove generazioni.

Venerdì 10 luglio, dalle 19.30, al parco comunale di Paganico, in via Arrigo VII, torna Calici sotto Porta Gorella, la serata dedicata al vino, ai sapori locali e alla promozione del territorio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di Civitella Paganico, la Pro Loco Paganico, la Strada del Vino Montecucco e dei Sapori d’Amiata e il Distretto biologico Montecucco, è stata inserita nel calendario di Strafesta Toscana 2026, il progetto di Vetrina Toscana che mette in rete le esperienze delle Strade del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Toscana.

“L’inserimento di Calici sotto Porta Gorella nel calendario di Strafesta Toscana 2026 di Vetrina Toscana è un riconoscimento importante per il nostro territorio – dichiara Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico –. L’evento entra in una rete regionale che valorizza le Strade del vino, dell’olio e dei sapori, le produzioni di qualità e le comunità locali. Per Civitella Paganico è un’occasione preziosa per promuovere le aziende vitivinicole, raccontare Paganico e rafforzare il legame tra giovani, territorio e cultura del vino”.

L’evento si svolgerà alla Casina del parco comunale, ai piedi di Porta Gorella, una delle porte che, insieme alle mura, raccontano l’identità storica di Paganico. Una cornice suggestiva per una serata che unisce degustazione, cena a buffet, musica e socialità.

Con un contributo di 20 euro sarà possibile noleggiare il calice e partecipare al percorso di degustazione tra le aziende presenti. Nel prezzo è compresa anche la cena a buffet. Per i ragazzi dai 5 ai 17 anni il costo è di 10 euro, mentre sotto i 5 anni l’ingresso è gratuito. I drink al bar sono esclusi.

Durante la serata sarà possibile degustare oltre 40 etichette, tra Sangiovese, Vermentino, rosati e altre espressioni del territorio. I banchi d’assaggio ospiteranno aziende locali e realtà provenienti anche dai territori vicini, creando un dialogo tra Civitella Paganico, il Montecucco, Montalcino e la Toscana meridionale del vino.

Dalle 23 la serata proseguirà con la discoteca all’aperto, aperta a tutti. Sarà inoltre attivo il servizio bar con i prodotti della Distilleria Nannoni.

“Vogliamo scardinare l’idea che il vino sia un prodotto d’élite, riservato solo agli addetti ai lavori o a una clientela di lusso – spiegano gli organizzatori –. Il vino è prima di tutto condivisione, terra, cultura e anche divertimento. Portare i grandi calici in piazza, accompagnati da buona musica e in un’atmosfera rilassata, è un modo per avvicinare anche i giovani alla cultura del vino, al bere bene e di qualità, senza formalismi”.

Calici sotto Porta Gorella nasce tre anni fa dall’iniziativa di un gruppo di volontari del rione Porta Gorella. Dopo il successo della scorsa edizione, con una partecipazione molto ampia, l’appuntamento torna con l’obiettivo di crescere ancora e rafforzare il legame tra giovani, territorio, produzioni locali e vita della comunità.

Le aziende partecipanti sono: Atavica, Salustri, Savelli, Begnardi Vini, Camigliano, Campo alle Mura, Antico Casale Pozzuolo, Civettaio, ColleMassari Wine Estates, Fossacolle Brunello di Montalcino, Mirabondo azienda agricola biologica, Poggio L’Apparita, Sassoregale, Tenuta di Paganico, Tenuta Impostino.

Informazioni e prenotazioni

La prenotazione è necessaria entro l’8 luglio al panificio I Frutti del Grano oppure contattando Melissa al numero 333.4177214 o Marco al numero 333.3588007.