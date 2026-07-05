Musica sacra e arte: torna la rassegna “Tutta la musica dell’organo” in cattedrale

Grosseto. Torna l’appuntamento con la grande musica sacra e con l’arte nel cuore della Maremma.

Prende il via, infatti, l’VIII edizione di “Tutta la musica dell’organo”, rassegna di musica sacra all’organo Mascioni della cattedrale di Grosseto, un evento promosso dalla Cattedrale di San Lorenzo con il diretto apporto organizzativo dell’organista del duomo, il maestro Alessandro Mersi.

Quest’anno la rassegna si arricchisce e gode della preziosa collaborazione dell’associazione culturale “Arte in Musica” e del Toscana Organ Festival.

La rassegna 2026 introduce una novità: quest’anno ogni appuntamento musicale sarà introdotto e impreziosito da un momento di approfondimento storico-artistico dedicato ai tesori custoditi nel duomo. Questi speciali preludi culturali saranno interamente curati da Paolo Angelo Poli, dell’Ufficio diocesano per i beni culturali, che guiderà il pubblico alla scoperta dell’iconografia, dei segreti e delle pietre secolari della cattedrale prima dell’inizio di ogni concerto.

Il maestro Alessandro Mersi, organista titolare del duomo e organizzatore, insieme al parroco don Roberto Nelli, della rassegna, esprime grande soddisfazione per la sinergia raggiunta in questa edizione: «La nostra rassegna, fortemente voluta e promossa dalla cattedrale, taglia il traguardo dell’ottava edizione confermandosi un punto di riferimento culturale e spirituale imprescindibile per il territorio. La grande novità di quest’anno, grazie al prezioso contributo di Paolo Angelo Poli dell’Ufficio beni culturali, permette di fondere mirabilmente la bellezza visiva della nostra cattedrale con quella sonora dell’organo Mascioni. Grazie alla collaborazione con l’associazione “Arte in Musica” e con il Toscana Organ Festival, abbiamo inoltre l’onore di ospitare due grandi protagonisti concertismo mondiale come Gail Archer e Johannes Skudlik. Vedere artisti di questa caratura internazionale esibirsi a Grosseto, anticipati dal racconto delle nostre radici artistiche, è la dimostrazione di come la fede e la cultura continuino a dialogare intensamente in Maremma. Invitiamo tutta la cittadinanza a riscoprire questa meraviglia».

Il programma

La rassegna si aprirà giovedì 9 luglio alle 21 con il primo approfondimento a cura di Paolo Angelo Poli dal titolo “Testimoni lapidei della cattedrale medievale”. A seguire, alle 21.15, si terrà il concerto “La musica dell’organo fra tradizione e creazione”, che vedrà protagonisti gli allievi del prestigioso corso di improvvisazione all’organo a cura dell’Accademia Chigiana di Siena.

L’evento proseguirà con altri due appuntamenti.

Domenica 19 luglio (alle 21.00): apertura con il focus artistico su “Iconografia mariana nella cattedrale di Grosseto” a cura dell’Ufficio beni culturali. Alle 21.30 il concerto di Gail Archer (nella foto), organista concertista di fama internazionale da New York, docente al Barnard College (Columbia University) e fondatrice di Musforum.

Domenica 2 agosto (alle 21.00): introduzione culturale dedicata a “Iconografia laurenziana nella cattedrale di Grosseto”. Alle 21.30 i riflettori si accenderanno su Johannes Skudlik, direttore d’orchestra e organista di fama mondiale, che ha calcato i palcoscenici più prestigiosi del mondo, dalla Philharmonie di Berlino a Notre Dame di Parigi.

L’ingresso agli appuntamenti è libero.