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Malore in mare: uomo trasportato all’ospedale di Siena in gravi condizioni

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio a Scarlino

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Un uomo di 45 anni è stato colto da un malore mentre stava facendo il bagno nel mare di Scarlino.

L’episodio è accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30.

L’uomo è stato soccorso dagli altri bagnanti ed è stato portato nella spiaggia libera, dove è stato sottoposto alle manovre di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

A quel punto, il battito del cuore ha ripreso ritmo e il 45enne è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto, è intervenuta anche l’ambulanza della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia.

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