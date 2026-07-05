L’America Latina arriva a Orbetello: nel centro storico torna il Carnival Fiction

Orbetello (Grosseto). Venerdì 24 luglio il centro storico di Orbetello si accende con la festa più pazza dell’anno: a partire dalle 20.30, in corso Italia, torna il Carnival Fiction con un’edizione tutta dedicata ai ritmi, ai colori e all’allegria dell’America Latina.

La manifestazione più allegra dell’estate, organizzata dalla Pro Loco Lagunare con il supporto e il contributo dell’amministrazione comunale di Orbetello, si aprirà con il Carnevapetto alle 20.30 e durerà tutta la notte con diversi dj set. Per l’edizione 2026 il carnevale estivo di Orbetello si veste dei colori, della musica e dell’energia del Carnaval latino, un tema scelto per celebrare la gioia di vivere, il ritmo e la creatività che caratterizzano le culture dell’America Latina:

«Quest’anno il tradizionale leone “Biagio”, mascotte della manifestazione – spiega il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni –, accompagnerà coloro che parteciperanno al Carnival Fiction 2026 alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità dell’America Latina, un tema allegro che invita a rivisitare il patrimonio artistico, naturale e culturale di un continente affascinante, colorando il paese a festa. Per quanto riguarda le maschere, dal Messico alla Patagonia, è tutto consentito e non mancheranno alcune piccole sorprese»

«Oltre alla tradizionale sfilata degli apetti (e mezzi simili) addobbati – prosegue Scateni –, la serata sarà all’insegna della musica. Protagonisti saranno i ritmi latini, ma non solo, con un dj set in piazza Eroe dei Due Mondi, dove si alterneranno Dj Valter, insieme alla scuola Desigual di balli caraibici e latinoamericani, e Dj Aby Merlan. Chi desidera partecipare con un piccolo mezzo dovrà comunicarne preventivamente la targa alla Pro Loco. Invitiamo tutti i cittadini, i turisti e gli abitanti dei comuni limitrofi ad abbracciare la baldoria del Carnival Fiction e a partecipare con i costumi più colorati e stravaganti, per animare il nostro centro storico e divertirsi insieme a noi. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno a questo evento, ormai appuntamento consolidato dell’estate lagunare e, naturalmente un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, dietro le quinte, contribuiranno alla buona riuscita dell’evento».

«Siamo molto felici che questo appuntamento ormai attesissimo – sottolinea Maddalena Ottali, assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello – sia diventato un “must” dell’estate di Orbetello e sia ormai entrato nel cuore della nostra comunità. Un evento che coinvolge un pubblico di tutte le età, tantissimi giovani del territorio del comune e delle zone limitrofe, una festa bella, allegra e colorata, che stimola anche moltissimo la creatività dei partecipanti. Questa edizione 2026, in particolare, si annuncia colorata e divertente grazie al tema scelto dallo staff della Pro Loco Lagunare, che mira a passare in rassegna tutto il bello dell’America Latina per le vie del nostro centro storico».

«Un doveroso ringraziamento – aggiunge in conclusione Ottali – va alla Pro Loco, a tutti i volontari, agli uffici tecnici del Comune e a coloro che decideranno di partecipare con entusiasmo e fantasia alla festa più pazza, nel senso migliore del termine, d questa estate 2026».

Informazioni utili

Programma

Ore 20.30 – Carnevapetto

Ore 20.45 – Dj Valter e la scuola di ballo Desigual

Ore 22.45 – Dj Set con Aby Merlan

Ore 23.00 circa – Premiazione delle migliori maschere

Fino alle 2.00 si balla con il dj set in piazza Eroe dei due mondi.

Per gli apetti è fondamentale comunicare la targa allo staff della Pro Loco almeno 2/3 giorni prima dell’evento

Concorso mascherato

La partecipazione è aperta a tutti.

La premiazione sarà semplice e improntata allo spirito di festa: verranno premiate le tre migliori maschere della serata, indipendentemente dalla loro tipologia.

Non saranno previste categorie distinte (individuale, coppia, gruppo, bambini o altro): ogni partecipante concorrerà allo stesso modo.

Che si tratti di una maschera individuale, di una coppia o di un gruppo, i premi assegnati saranno sempre tre.

L’attribuzione dei premi sarà effettuata a insindacabile giudizio dello staff della Pro Loco Lagunare, composto dal direttivo e dallo staff esecutivo, con l’intento di valorizzare le interpretazioni che meglio rappresenteranno lo spirito dell’evento, senza criteri rigidi o particolari schede di valutazione.

Non è richiesta registrazione ma sarà lo staff della pro loco a girare per Corso Italia e le piazze del centro storico, cercando di scrutare le migliori maschere che dovranno comunque farsi notare.

Premi

1° premio – Buono viaggio del valore di 500,00 euro

2° premio – Buono cena del valore di 200,00 euro

3° premio – Buono aperitivo del valore di 100,00 euro

La premiazione si svolgerà in piazza Eroe dei Due Mondi, indicativamente alle 23.00.

Gadget

Magliette e adesivi ufficiali dell’evento, con il logo del leone Biagio, mascotte ufficiale del Carnival, rivisitato per l’occasione, saranno messe in vendita a 10,00 euro. Taglie: XS, S, M, L, XL, XXL; numero limitato e non è prevista la prenotazione.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale del Comune di Orbetello va al videomaker grossetano Francesco Nisi per i video realizzati a supporto della manifestazione; a Emiliano Casamenti e ai ragazzi della curva Gigi Buscagnatti per il disegno utilizzato nei video; a Simone Grossi per aver realizzato i contenuti che faranno da sfondo sul led wall durante la serata; a Bianca Ricci per aver ideato il bozzetto del tema e alle ragazze che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento con l’obiettivo di avvicinare i giovani a questa festa: Anna Giulia Leoni, Guendalina Di Chiara, Sara Covitto, Gisella Ferrigato, Gaia Iacotonio, Noemi Vollaro, Benedetta D’Amico, Denise Bilancini e Luna Iacotonio.

Un sentito grazie anche al Bar Il Caffeino, al Bar Le Granatine e al Bar Il Tempio per aver messo a disposizione i propri spazi durante le riprese.