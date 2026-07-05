“Calici sotto il Castello” e sagre: un weekend ricco di eventi nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Sarà un fine settimana – il prossimo – ricchissimo di eventi, quello che turisti e cittadini del comune di Roccastrada si apprestano ad affrontare.

Il programma

Si inizia giovedi 9 luglio a Montemassi con la 4^ edizione di “Calici sotto il Castello” a cura di Arci Montemassi, un evento che è diventato un appuntamento fisso ed importante del complessivo panorama di eventi dell’intera Maremma grossetana. Nello splendido borgo storico, raffigurato nel famoso dipinto Guidoriccio da Fogliano di Simone Martini, quindici produttori faranno degustare i loro vini ed a fare da cornice saranno presenti anche punti di assaggio di gastronomia, oltre che intrattenimenti musicali nelle stradine strette che si articolano tra via del Capezzolo, piazza Salotto, piazza Sant’Andrea e piazza Padella.

A partire dalle 20.00 gli avventori potranno acquistare un calice in vetro, il cui costo è stabilito in 10 euro e che include una serie di coupon di degustazione di vino delle varie aziende. Per informazioni può essere contattato il numero 371.6925467.

A Sticciano Scalo, a cura della locale Pro Loco, secondo week end e conclusione della Sagra degli strozzapreti e dei prodotti tipici maremmani,, giunta quest’anno alla sua 30^ edizione, un appuntamento annuale che fa parte della tradizione e della cultura popolare del territorio. Sabato 11 e domenica 12 luglio, con ristorante aperto tutte le sere dalle 19.30 ed a seguire, alle 21.00, serate danzanti ad ingresso libero. Inoltre luna park, mostra mercato ed esposizioni, bar e parco giochi.

Informazioni al 328.1236147 e sul sito e www.prolocosticciano.it

A Torniella torna la Sagra del piatto povero, giunta quest’anno alla sua terza edizione, che si terrà nel borgo collinare da venerdì 10 a domenica 12 luglio.

La sagra di Torniella è nata due anni fa da un’idea della Pro Loco Piloni-Torniella che, a seguito dell’inaugurazione del rinnovato centro civico “Val di Farma”, ha fortemente voluto organizzare una sagra in una parte del territorio che non si era mai contraddistinta in passato per la promozione di un prodotto tipico. E l’idea è stata quella di valorizzare una serie di piatti definiti poveri perché appartengono alla tradizione di una volta. Dopo il successo delle prime due edizioni, la locale Pro Loco ha deciso di far diventare quello della Sagra del piatto povero un appuntamento annuale finalizzato alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.