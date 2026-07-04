“Pia de’ Tolomei – Il femminicidio nell’opera lirica”: lo spettacolo in scena al Parco archeologico

Grosseto. Dopo il debutto da “tutto esaurito” a Vetulonia, il festival ArcheOrchestra si sposta al Parco archeologico di Roselle con l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo De Bernart” in “Pia de’ Tolomei – Il femminicidio nell’opera lirica”.

L’appuntamento è per domenica 5 luglio alle 21.15: biglietti a 15 euro (posti unici a sedere non numerati, fino ad esaurimento: 150 posti disponibili) acquistabili in prevendita online sulla piattaforma Musei italiani al link https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto o sul posto prima dello spettacolo. È incluso l’ingresso al Parco archeologico con visita guidata alle 20. All’ingresso è richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online.

Il secondo concerto del nuovo festival musicale organizzato dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il sostegno del Ministero della Cultura, porta in scena «un viaggio musicale attraverso le pieghe dell’anima femminile, dove l’amore si scontra con la violenza, l’onore e l’inevitabile tragedia. Dai versi danteschi che ispirarono Donizetti alle passioni viscerali del Verismo, il programma esplora la figura della donna come vittima e come eroina».

Sul palco Gianluca Greco, direttore; Noemi Umani, soprano; Loredana Ferrante, mezzosoprano.

Gianluca Greco è direttore d’orchestra flautista e docente. Ha consolidato la sua formazione all’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma, perfezionandosi con il maestro Angelo Persichilli e con studi approfonditi in direzione d’orchestra e composizione. Nella sua carriera ultraventennale è stato direttore artistico e musicale della Filarmonica “Giuseppe Ragni” di Termoli. Nel 2003 ha fondato l’Orchestra sinfonica del Molise, con la quale ha partecipato a numerose tournée in Italia e all’estero, promuovendo il repertorio sinfonico e operistico. Recentemente ha ricevuto inviti dagli Stati Uniti e si è esibito come direttore d’orchestra anche nella prestigiosa Carnegie Hall di New York. Attualmente è direttore musicale associato dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno.

L’Orchestra del Teatro Goldoni, il cui direttore principale è il maestro Eric Lederhandler, è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la sua stagione sinfonica e le produzioni liriche – in particolare nel repertorio di Mascagni, Puccini e Verdi – realizzate in collaborazione con i migliori teatri italiani come l’Arena di Verona, il Teatro Goldoni di Livorno, il Teatro del Giglio di Lucca, il Teatro Verdi di Pisa e il Teatro dell’Opera giocosa di Savona. Co-produce e collabora con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, l’Orchestra sinfonica abruzzese, l’Orchestra metropolitana di Bari e l’Orchestra sinfonica siciliana. È regolarmente invitata nei migliori festival internazionali come l’Abu Dhabi Festival, il Festival di Aix-en-Provence (Francia) e il Saaremaa Opera Festival (Estonia). Ha collaborato con direttori come Micha Katz, Giancarlo De Lorenzo, Gianna Fratta, Gergely Madaras, Daniel Raskin, Sergey Smbatyan e John Warner.

Il programma completo del festival ArcheOrchestra è disponibile sul sito web dei Parchi archeologici della Maremma (https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/).

Nella foto: l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno