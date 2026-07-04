Pesca, Simiani: “Nuove restrizioni, il Ministro Lollobrigida smentisce se stesso”

Grosseto. “Le nuove limitazioni entrate in vigore per la pesca a strascico dimostrano che gli annunci trionfalistici del Governo e del Ministro Lollobrigida erano del tutto fuori luogo.

Mentre l’esecutivo parlava di aver scongiurato ulteriori penalizzazioni per il comparto, oggi molte marinerie si trovano a fare i conti con una riduzione delle giornate di attività già a partire dal mese di luglio. Era evidente che il negoziato europeo non fosse concluso e che i veri effetti delle decisioni sarebbero emersi solo con i provvedimenti attuativi.

Ancora una volta, purtroppo, la realtà ha smentito la propaganda”: è quanto riporta una nota congiunta del capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, Marco Simiani, e di Antonella Forattini, capogruppo in Commissione Agricoltura, commentando il decreto Masaf sul fermo pesca 2026 che introduce infatti nuove limitazioni operative per le flotte a strascico, compreso il regime dei quattro giorni settimanali per alcune marinerie.

“Le imprese della pesca hanno bisogno di certezze, programmazione e di un Governo capace di rappresentarne davvero gli interessi in Europa, non di operazioni di immagine. Il Ministro Lollobrigida spieghi alle marinerie perché, nonostante le promesse, si ritrovano con meno giorni di lavoro e maggiori difficoltà economiche. È indispensabile aprire subito un confronto con il settore e mettere in campo misure di sostegno che compensino le perdite e restituiscano prospettive a una filiera strategica per il Paese”: conclude la nota.