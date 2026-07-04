Nutrizione e prevenzione, la Lilt potenzia il servizio dedicato: ecco una nuova dottoressa

Grosseto. La Lilt Aps-Ets Lega italiana per la lotta contro i tumori di Grosseto prosegue lo sviluppo dei servizi per i propri soci.

Inizia l’attività della farmacista nutrizionista dottoressa Silvia Tomellini, che va a potenziare la prevenzione primaria; settore, quello della corretta nutrizione, nel quale sono già attive la dottoressa Federica Del Duchetto e la dottoressa Chiara Pantucci.

Il servizio

Attraverso consulenze nutrizionali personalizzate, le persone possono ritrovare equilibrio, benessere ed energia. Ogni percorso nutrizionale inizia con la conoscenza della persona e sulla base di questo è possibile stabilire una corretta educazione alimentare e uno stile di vita sano che sia sostenibile nel tempo. Individuare gli obiettivi personali ci consente di avvalerci dell’alimentazione come primo strumento di prevenzione e benessere a lungo termine.

“Il termine ‘dieta’ – ricorda il dottor Bruno Mazzocchi, direttore sanitario della Lilt Grosseto – deriva dal greco antico δίαιτα (pronunciato dìaita), che significa letteralmente ‘stile di vita’, ‘modo di vivere’; la nostra alimentazione è uno dei fattori di rischio più importanti per l’insorgenza di patologie.L’Oms stima che con una dieta sana ed equilibrata si potrebbero evitare circa un terzo delle malattie cardiovascolari e dei tumori, per questo motivo una corretta educazione alimentare è fondamentale come meccanismo di prevenzione”.

Prestazioni

Consulenze nutrizionali personalizzate.

Valutazione delle abitudini alimentari in caso di patologie diagnosticate.

Valutazione composizione corporea.

Misurazioni antropometriche.

Anamnesi alimentare e valutazione dello stato di salute.

La coordinatrice della struttura Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564.453261.