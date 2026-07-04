Il Comune punta sui cammini: avviato il percorso per la valorizzazione della Via Gregoriana

Sorano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Sorano ha avviato un percorso di collaborazione con il Club alpino italiano per la valorizzazione della Via Gregoriana e, più in generale, della rete dei cammini del territorio.

L’incontro

Nei giorni scorsi il sindaco Barbara Belcari ha incontrato il presidente della sezione di Grosseto del Cai, Marco Carollo, il vicepresidente Fausto Frassineti e i soci Lorenzo Terzoli Bergamaschi e Federico Cerulli, profondi conoscitori del territorio, per un primo confronto operativo finalizzato alla costruzione di un progetto condiviso.

L’incontro è stato l’occasione per individuare le prime azioni da sviluppare nei prossimi mesi con l’obiettivo di valorizzare la Via Gregoriana, migliorandone la fruibilità e promuovendola come itinerario di riferimento per escursionisti e camminatori. Il progetto si inserisce nella volontà dell’amministrazione di investire sul turismo lento, valorizzando il patrimonio ambientale, storico e paesaggistico del comune.

«Ci siamo messi subito al lavoro sui cammini perché crediamo rappresentino una straordinaria opportunità per Sorano – dichiara il sindaco Barbara Belcari –. Vogliamo costruire un’offerta turistica che punti sulla qualità e sull’identità del nostro territorio, capace di attrarre visitatori che scelgano di vivere i nostri borghi e i nostri sentieri con il giusto tempo, senza un turismo mordi e fuggi. La collaborazione con il Club alpino italiano sarà fondamentale per sviluppare un progetto serio e condiviso che valorizzi una delle nostre più importanti risorse».

L’amministrazione comunale e il Cai proseguiranno il lavoro con ulteriori incontri e sopralluoghi per definire il percorso di valorizzazione della Via Gregoriana e degli altri itinerari escursionistici presenti nel territorio comunale.