Futuro Nazionale arriva in paese: nominata la nuova coordinatrice del partito di Vannacci

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il panorama politico di Castiglione della Pescaia vede l’arrivo di una nuova realtà. Nasce ufficialmente sul territorio comunale il comitato di Futuro Nazionale, il movimento politico culturalmente e ideologicamente legato alle posizioni del Generale Roberto Vannacci.

A guidare questa nuova sfida in prima persona sarà Valentina Ori, nominata prima coordinatrice ufficiale nonché presidente del movimento castiglionese. Sarà lei il punto di riferimento assoluto sul territorio per chiunque voglia rispecchiarsi nelle idee e nei valori portati avanti dal gruppo.

Il ringraziamento ai vertici provinciali

Nel prendere le redini del neonato movimento, la referente di comitato e responsabile comunale su Castiglione della Pescaia, Valentina Ori, ha voluto esprimere parole di profonda gratitudine per la fiducia che le è stata accordata, rivolgendo un ringraziamento particolare e sentito a Simone De Amicis, presidente provinciale di Futuro Nazionale, per il supporto e la guida in questa fase di lancio.

Obiettivi: radicamento e ascolto dei cittadini

La linea d’azione del gruppo è chiara e punta tutto sulla concretezza. L’obiettivo primario di Futuro Nazionale” a Castiglione della Pescaia è quello di radicarsi capillarmente sul territorio, intercettando le reali necessità della comunità. Il movimento nasce con l’intento di farsi cassa di risonanza delle istanze dei cittadini, portando all’attenzione della politica locale le problematiche e le aspettative della popolazione.

“Siamo pronti a lavorare per il bene della nostra comunità, con serietà e determinazione”, fanno sapere dal direttivo.

Un movimento aperto a tutti

La struttura si presenta fin da subito inclusiva e aperta al dialogo. La referente Valentina Ori tiene a precisare di “essere a completa disposizione di tutta la cittadinanza. Chiunque condivida i valori del movimento, o sia semplicemente curioso di conoscere il programma e le future iniziative, è invitato ad avvicinarsi e a prendere contatto direttamente con me, che fungerà da collante tra la base e i vertici del partito”.