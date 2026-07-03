Contribuiti per le attività del centro: il Comune proroga il bando

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto informa che sarà prorogato il termine per la presentazione delle domande relative al bando destinato a sostenere l’apertura e lo sviluppo di nuove attività economiche nel centro storico cittadino.

La decisione nasce dalla disponibilità di risorse ancora non assegnate, pari a circa 45mila euro, che il Comune intende mettere a disposizione di ulteriori progetti meritevoli, offrendo così una nuova opportunità a chi desidera investire nel cuore della città.

Il bando è rivolto, in particolare, alle attività commerciali e artigianali, che intendano avviare o sviluppare la propria presenza nel centro storico, contribuendo alla sua rivitalizzazione economica e sociale.

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione sulla base dei criteri previsti dal bando, con l’obiettivo di premiare i progetti che presentino i maggiori elementi di qualità, innovazione e valorizzazione del tessuto urbano.

“Con questa decisione che si tradurrà presto nell’emanazione di specifici atti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alle attività produttive Bruno Ceccherini e l’assessore al bilancio Simona Rusconi – vogliamo consentire a un numero ancora maggiore di imprese di cogliere questa opportunità. Il centro storico rappresenta il cuore della nostra città e continueremo a investire per renderlo sempre più attrattivo, vivo e ricco di nuove iniziative economiche.”

Nei prossimi giorni saranno pubblicati tutti i dettagli relativi alla proroga, con l’indicazione del nuovo termine per la presentazione delle domande e delle modalità di partecipazione.