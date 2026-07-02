Via Roma, al via i lavori di manutenzione straordinaria: investiti 210mila euro

Grosseto. È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di via Roma compreso tra piazza Rosselli e via Bolzano, per un investimento complessivo di 210mila euro.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria cittadina, con l’obiettivo di migliorare le condizioni del piano stradale, la sicurezza della circolazione e il decoro urbano in una delle principali arterie della città.

Il progetto è redatto dal geometra Claudio Nucci del Settore Sviluppo Infrastrutturale – Servizio Manutenzioni, Viabilità e Verde Pubblico, e l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato affidato al geometra Franco Bolognesi.

“Prosegue il nostro impegno per rendere le strade di Grosseto sempre più sicure e funzionali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Via Roma rappresenta uno degli assi principali della mobilità cittadina e questo intervento consentirà di migliorare in maniera significativa la qualità della pavimentazione, aumentando il livello di sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Continuiamo a investire nella manutenzione delle infrastrutture perché crediamo che una città più curata e sicura significhi una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. I lavori termineranno presumibilmente entro la fine dell’estate, restituendo quanto prima alla città un’arteria completamente riqualificata e ancora più sicura.”