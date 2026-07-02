Relazioni internazionali: il Comune accoglie una delegazione dell’ambasciata cinese

Accolta nella Sala del Consiglio comunale una delegazione dell’Ambasciata della Repubblica popolare cinese guidata dall’Incaricato d’Affari ad interim e Ministro Consigliere Li Xiaoyong.

L’incontro si inserisce nel percorso di relazioni istituzionali avviato dal Comune di Grosseto con la Repubblica popolare cinese e rappresenta un ulteriore momento di confronto volto a consolidare la collaborazione tra i due territori. Al centro del colloquio il rapporto di collaborazione avviato con la città di Nanping e le prospettive di sviluppo di iniziative comuni nei settori culturale, turistico, sportivo e della promozione territoriale. Un dialogo che nei mesi scorsi ha già prodotto i primi risultati concreti, tra cui il recente scambio culturale che ha visto protagonisti alcuni giovani pianisti grossetani in Cina.

Nel corso della visita è stato inoltre particolarmente apprezzato l’incontro promosso dall’Amministrazione comunale con alcuni imprenditori della comunità cinese presenti sul territorio, occasione di dialogo che ha raccolto il favore anche dell’Incaricato d’Affari Li Xiaoyong.

“Connessioni come queste confermano la volontà della nostra Amministrazione di investire nelle relazioni internazionali come opportunità di crescita e di confronto per il territorio – dichiara il sindacoAntonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il rapporto avviato con la città di Nanping sta già dando vita a collaborazioni concrete e rappresenta un esempio di come il dialogo tra istituzioni possa tradursi in occasioni di scambio, creando nuove opportunità per la nostra comunità”.

“Il Consiglio comunale – commenta il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti – è il luogo in cui la città si rappresenta nelle sue istituzioni. Accogliere una delegazione straniera significa dare valore al dialogo, alla conoscenza reciproca e alla costruzione di rapporti che possono produrre benefici concreti per il territorio. È stato un piacere dare il benvenuto ai rappresentanti dell’Ambasciata della Repubblica popolare cinese e condividere con loro il percorso che Grosseto sta portando avanti sul piano delle relazioni internazionali”.

La visita conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel proseguire il percorso promosso dall’Ufficio Relazioni internazionali e Cooperazione territoriale, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e favorire nuove occasioni di collaborazione tra Grosseto e i partner internazionali.