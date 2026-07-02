Controlli dei Carabinieri: scoperti otto lavoratori in nero, sospese cinque attività

Grosseto. Nell’ultimo mese i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, anche grazie alla collaborazione degli agenti delle Stazioni Carabinieri e dai Nuclei Carabinieri Forestale della provincia, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni presso bar, ristoranti e cantieri di taglio boschi della Provincia di Grosseto, registrando innumerevoli violazioni.

I controlli

In un bar di Grosseto, ispezionato insieme a personale della Stazione Carabinieri di Campagnatico , veniva scoperto al lavoro “in nero” un cittadino straniero privo del previsto permesso di soggiorno per motivi di lavoro , violazione che comportava la denuncia in stato di libertà alla P rocura della Repubblica di Grosseto , analogamente a quanto capitato al titolare di una ditta amiatina di taglialegna inizialmente sorpresa ad operare in quei boschi dal personale del Nucleo Forestale di Santa Fiora con due lavoratori , di cui uno poi risulta to “in nero” e senza permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Presso altri tre esercizi di note località montane e marittime della provincia è stata invece riscontrata , in un bar ed in un ristorante, l ’inosservanza d i varie norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati , verso i quali non era stata fatta la prevista formazione , in aggiunta alla mancata redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi “ Dvr ” ( violazione che comportava la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi motivi di sicurezza , poi revocat a a seguito della regolarizzazione da parte del trasgressore delle irregolarità riscontrate ) mentre in un altro bar è stata invece rilevata la presenza di u n impianto di videosorveglianza installato senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabile per riprendere “a distanza” i lavoratori, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi .

Per tali motivi anche per questi tre gestori, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto.

I cinque soggetti complessivamente denunciati, devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Durante i controlli, sono stati identificati 50 lavoratori, di cui 8 risultati in nero (compresi i 2 privi di permesso di soggiorno). 5 invece sono state in totale le attività sospese (4 per lavoro nero ed 1 per gravi violazioni in materia di sicurezza) e sono state in aggiunta elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per oltre 50.000 euro.

I servizi, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le Stazioni Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio