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Controlli dei Carabinieri: scoperti otto lavoratori in nero, sospese cinque attività

di Redazione
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Grosseto. Nell’ultimo mese i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, anche grazie alla collaborazione degli agenti delle Stazioni Carabinieri e dai Nuclei Carabinieri Forestale della provincia, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni presso bar, ristoranti e cantieri di taglio boschi della Provincia di Grosseto, registrando innumerevoli violazioni.

I controlli

In un bar di Grosseto, ispezionato insieme a personale della Stazione Carabinieri di Campagnatico , veniva scoperto al lavoro “in nero” un cittadino straniero privo del previsto permesso di soggiorno per motivi di lavoro, violazione che comportava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto, analogamente a quanto capitato al titolare di una ditta amiatina di taglialegna inizialmente sorpresa ad operare in quei boschi dal personale del Nucleo Forestale di Santa Fiora con due lavoratori, di cui uno poi risultato “in nero” e senza permesso di soggiorno per motivi di  lavoro.
Presso altri tre esercizi di note località montane e marittime della provincia è stata invece riscontrata, in un bar ed in un ristorante, l’inosservanza di varie norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati, verso i quali non era stata fatta la prevista formazione, in aggiunta alla mancata redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi Dvr” (violazione che comportava la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi motivi di sicurezza, poi revocata a seguito della regolarizzazione da parte del trasgressore delle irregolarità riscontrate) mentre in un altro bar è stata invece rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la prevista autorizzazione e potenzialmente impiegabile per riprendere “a distanza” i lavoratori, in violazione della dignità e della riservatezza degli stessi.

Per tali motivi anche per questi tre gestori, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto.

I cinque soggetti complessivamente denunciati, devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Durante i controlli, sono stati identificati 50 lavoratori, di cui 8 risultati in nero (compresi i 2 privi di permesso di soggiorno). 5 invece sono state in totale le attività sospese (4 per lavoro nero ed 1 per gravi violazioni in materia di sicurezza) e sono state in aggiunta elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per oltre 50.000 euro.

I servizi, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le Stazioni Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio

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