Controlli dei Carabinieri: scoperti otto lavoratori in nero, sospese cinque attività

Grosseto. Nell’ultimo mese i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Grosseto, anche grazie alla collaborazione degli agenti delle Stazioni Carabinieri e dai Nuclei Carabinieri Forestale della provincia, nell’ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni presso bar, ristoranti e cantieri di taglio boschi della Provincia di Grosseto, registrando innumerevoli violazioni.
I controlli
Per tali motivi anche per questi tre gestori, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Grosseto.
I cinque soggetti complessivamente denunciati, devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.
Durante i controlli, sono stati identificati 50 lavoratori, di cui 8 risultati in nero (compresi i 2 privi di permesso di soggiorno). 5 invece sono state in totale le attività sospese (4 per lavoro nero ed 1 per gravi violazioni in materia di sicurezza) e sono state in aggiunta elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per oltre 50.000 euro.
I servizi, predisposti nell’ottica di contrastare lo sfruttamento lavorativo e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della salute, sicurezza e dignità dei lavoratori impiegati, proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato territoriale di Grosseto in stretta sinergia con le Stazioni Carabinieri del Comando provinciale di Grosseto e con gli altri Enti del territorio