Scissione da Orbetello, il sindaco: “Iniziativa politica di pochi oppositori”

Orbetello (Grosseto) “È un semplice avvio obbligato di una procedura perché è stata fatta domanda da parte di un comitato con pochi cittadini, di cui la metà forestieri e l’altra metà esponenti od ex esponenti della sinistra di opposizione”.

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, commenta così l’avvio dell’iter per l’ingresso di Talamone e Fonteblanda nel comune di Magliano in Toscana.

“Quindi non c’è nulla di nulla attualmente – spiega Casamenti -. Cominciamo a dire le cose come stanno. Ora ci vogliono le firme vere di residenti (2000 firme raccolte in appositi moduli e certificate da segretario o ufficiale firmate in loro presenza, pena severe conseguenze giuridiche) e non di turisti, poi il consenso dell’amministrazione comunale e, se tutto ciò fosse raggiunto, in ultima istanza il referendu, con tutti i cittadini del Comune di Orbetello”.

“Conosciamo bene e li conoscono bene a Talamone e a Fonteblanda i promotori di questa assurda e utopistica iniziativa. Iniziative come queste, poi in estate, non sono positive neanche per le attività che operano su quelle frazioni creando una pubblicità negativa in un momento di grande afflusso turistico nel nostro Comune e a Talamone – continua il sindaco-. Il comitato per un anno ha dichiarato che era un’iniziativa contro questa amministrazione comunale che non aveva valorizzato abbastanza Talamone, ora hanno totalmente cambiato strategia scrivendo che non ce l’hanno con questa o quell’altra amministrazione comunale”.

“Semplicemente si sono accorti che questa iniziativa politica e strumentale di opposizione non aveva alcun seguito tra i residenti e quindi stanno cercando di cambiare rotta mettendola sul piano istituzionale e cercando di fare credere che non sono contro qualcuno per poter provare a convincere altri su questa iniziativa a dir poco imbarazzante – termina Casamenti -. La verità è che tutti i cittadini sanno di cosa si tratti e chi ci sta dietro. Il Comune ha realizzato tanto per queste due frazioni e continuerà a farlo e chi pensa di utilizzare gli abitanti residenti per motivi politici farebbe bene a farsi i conti”.