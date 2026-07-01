Incontri con scienziati ed escursioni: torna “Le notti della natura”

Grosseto. Cinque serate dedicate alla divulgazione scientifica e quattro escursioni naturalistiche per scoprire il territorio sotto le stelle.

Torna nell’estate 2026 “Le notti della natura”, la rassegna promossa dal Parco nazionale delle Colline Metallifere che, giunta alla sesta edizione, coinvolgerà i comuni di Follonica, Scarlino, Gavorrano e, per la prima volta, anche Monterotondo Marittimo. Un percorso tra scienza, natura e conoscenza che da luglio ad agosto porterà nel territorio alcuni tra i più autorevoli divulgatori scientifici italiani per raccontare biodiversità, cambiamenti climatici, fauna selvatica ed esplorazione naturalistica.

“Il festival è motivo di grande orgoglio per il territorio del Parco: è infatti l’unico nella nostra provincia dedicato alla natura, e negli anni ha ospitato grandi scienziati che hanno offerto la possibilità di approfondire temi di grande interesse ai partecipanti di tutte le età. Uno degli aspetti che caratterizzano le conferenze è proprio che sono accessibili a tutti, dai bambini agli esperti, grazie ad un linguaggio puntuale e comprensibile allo stesso tempo. Il festival si completa con le escursioni in notturna: esperienze per vivere con grande emozione il nostro straordinario patrimonio naturalistico. Siamo grati al naturalista Giacomo Radi, che ha ideato questo format di grande appeal, e vi invitiamo a partecipare a tutte le serate”, afferma la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere Fabiola Favilli.

“La missione di questo festival – dichiara Giacomo Radi, naturalista, fotografo e divulgatore e direttore scientifico della rassegna – è diffondere la conoscenza della natura che ci circonda e di cui siamo parte integrante, attraverso le esperienze di scienziati e divulgatori, per accrescere la consapevolezza ecologica sul territorio delle Colline Metallifere e oltre. Il festival vuole inoltre valorizzare la straordinaria biodiversità dei comuni di Scarlino, Gavorrano, Follonica e, da quest’anno, anche di Monterotondo Marittimo, attraverso incontri, conferenze ed escursioni naturalistiche. ‘La natura è cultura’ è la frase che scelsi sei anni fa come principio ispiratore del festival e che ancora oggi ne rappresenta l’essenza. Giunto alla sesta edizione, è per me un grande onore continuare a far crescere questa creatura culturale, che anno dopo anno coinvolge sempre più persone e territori, contribuendo a diffondere conoscenza, meraviglia e rispetto per la natura”.

Il programma

Ad aprire il programma delle conferenze sarà, venerdì 3 luglio alle 21.30 alla Fonderia 1 di Follonica, Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico, con l’incontro “La linea di Wallace: i viaggi e le scoperte di Alfred Russell Wallace”. Un racconto dedicato a uno dei più grandi esploratori della storia della scienza, protagonista di avventure e scoperte che hanno contribuito a rivoluzionare la comprensione della biodiversità del pianeta.

Venerdì 10 luglio, alle 21.30, la Rocca pisana di Scarlino ospiterà Filippo Thiery, fisico e meteorologo del programma Geo di Rai 3, protagonista dell’incontro “Di diversi color diventa addorno. Viaggio nella bellezza del cielo meteorologico e dei suoi giochi di prestigio”. Una serata dedicata ai fenomeni atmosferici e agli spettacoli che ogni giorno si manifestano nel cielo sopra di noi, tra scienza, osservazione e meraviglia.

Il terzo appuntamento è in programma venerdì 17 luglio alle 21.30 all’ex miniera di Ravi- Marchi, a Gavorrano, con Andrea Sforzi, zoologo e direttore del Museo di storia naturale della Maremma. L’incontro, dal titolo “Il fantasma dei nostri boschi: riconoscere, studiare e tutelare il gatto selvatico europeo”, accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei mammiferi più rari ed elusivi presenti nei boschi italiani.

Il quarto appuntamento si terrà a Monterotondo Marittimo: venerdì 31 luglio, alle 21.30, alla Rocca degli Alberti interverrà Elisa Palazzi, climatologa, docente dell’Università di Torino e divulgatrice scientifica, con “Le sentinelle del cambiamento climatico. Dal globale alla montagna: come le Terre Alte raccontano la crisi climatica”. Un viaggio tra dati scientifici e osservazioni sul campo per comprendere come le aree montane rappresentino oggi uno degli indicatori più evidenti delle trasformazioni climatiche in corso.

A chiudere il ciclo degli incontri sarà venerdì 21 agosto, alle 21.30, la Rocca pisana di Scarlino con Marco A.L. Zuffi, naturalista erpetologo, ricercatore al Museo di storia naturale dell’Università di Pisa e docente di Erpetologia, che presenterà “Parenti serpenti. I serpenti italiani tra biologia, ecologia e folklore”. Un’occasione per conoscere più da vicino questi animali spesso vittime di paure e pregiudizi, scoprendone il ruolo fondamentale negli ecosistemi.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito e non è richiesta alcuna prenotazione.

Le escursioni

Accanto agli incontri divulgativi, “Le notti della natura” propone anche quattro escursioni naturalistiche in notturna, in programma dalle 19 alle 23, per conoscere da vicino gli ambienti più rappresentativi del Parco nazionale delle Colline Metallifere. Accompagnati dal naturalista e divulgatore Giacomo Radi, i partecipanti esploreranno habitat differenti, osservando flora, fauna e peculiarità geologiche di un territorio ricco di biodiversità.

Il primo appuntamento sarà il 14 luglio a Cala Violina, nel comune di Scarlino, con “Nel regno dei gechi”; il 21 luglio sul Montecalvo, nel comune di Gavorrano, con “La prateria calcarea sotto le stelle”; il 4 agosto alle Biancane di Monterotondo Marittimo con “Dove la terra respira”, escursione dedicata all’affascinante paesaggio geotermico dell’area nell’insolita veste notturna; infine il 25 agosto nel Parco di Montioni, a Follonica, con “La vita segreta della foresta mediterranea”.

Le escursioni sono a numero chiuso, con un massimo di 35 partecipanti, e richiedono la prenotazione obbligatoria. Non sono ammessi cani e altri animali domestici. P

er informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Porta del Parco di Gavorrano al numero 0566.843402 o all’indirizzo email infomusei@comune.gavorrano.gr.it