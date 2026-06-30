Parco della Maremma: tutti gli eventi in programma luglio

Grosseto. Jacopo Veneziani e Pacifico sono i protagonisti del mese di luglio di “Parco aperto”, la rassegna del Parco della Maremma che ha inaugurato l’estate con il sold out del concerto di Sergio Cammariere, che si è svolto sul sentiero faunistico A6 domenica 28 giugno.

Il programma degli eventi di luglio

Veneziani, storico dell’arte e divulgatore, sarà al Granaio lorenese venerdì 10 luglio con la conferenza “Acqua. Un attraversamento nella storia dell’arte”.

Domenica 19 luglio, lungo l’itinerario A6, arriverà Pacifico con l’omaggio a Ornella Vanoni “Diario sentimentale di una donna libera”.

Il mese si aprirà già venerdì 3 luglio con il ritorno dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto al Granaio lorenese insieme a Niki Hilendarov (direttore) e Davide Alogna (violino).

Il 12 luglio l’itinerario A6 ospiterà “Le avventure di TestaMela”, produzione per l’infanzia firmata da Officine Meraki in collaborazione con Spazio Teatrale Allincontro, una passeggiata-spettacolo consigliata dai 3 agli 8 anni.

Giovedì 23 luglio la compagnia Confine Zero presenterà “Monaci per caso”, una performance di storytelling attoriale lungo il sentiero che conduce all’abbazia di San Rabano.

Lunedì 27 luglio, invece, il trio composto da Lorenza Baudo, Michele Makarovic e Stefano Pioli porterà al Granaio lorenese lo spettacolo “La musica è un film… nella natura!”, che ripercorrerà le colonne sonore più amate del cinema.

Di seguito i dettagli dei singoli eventi.

3 luglio – Orchestra sinfonica Città di Grosseto con Niki Hilendarov e Davide Alogna

Venerdì 3 luglio, alle 21, al Granaio lorenese torna l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, che per l’occasione sarà diretta dal giovane maestro bulgaro Niki Hilendarov, recentemente nominato direttore dell’Opera di Varna e già apprezzato alla guida di importanti orchestre europee. Solista della serata sarà il violinista Davide Alogna, musicista di fama internazionale protagonista di concerti nelle più prestigiose sale del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano. Il programma propone un affascinante viaggio tra le musiche di Vivaldi e Holst in una location suggestiva dall’acustica eccezionale. Biglietti in prevendita online su www.vivaticket.com e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto (infoline: 333.5372994).

10 luglio – Jacopo Veneziani in “Acqua. Un attraversamento nella storia dell’arte”

Venerdì 10 luglio, alle 19, al Granaio lorenese arriva lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani con la conferenza “Acqua. Un attraversamento nella storia dell’arte”. Classe 1994, formatosi all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Veneziani è autore dei volumi “#Divulgo. Le storie della storia dell’arte” (Rizzoli), “Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi” (Rizzoli) e “La Grande Parigi. 1900-1920. Il periodo d’oro dell’arte moderna” (Feltrinelli). Ha curato per tre anni una rubrica settimanale dedicata alla storia dell’arte all’interno del programma “Le parole della settimana” su Rai 3 ed è ospite fisso di “In altre parole” condotto da Massimo Gramellini su La7. Biglietti al costo di 8 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

12 luglio – Officine Meraki in collaborazione con Spazio teatrale Allincontro in “Le avventure di TestaMela”

Domenica 12 luglio, alle 17.45, il Parco della Maremma ospita “Le avventure di TestaMela”, una passeggiata-spettacolo lungo l’itinerario A6 consigliata per bambini dai 3 agli 8 anni, realizzata da Officine Meraki in collaborazione con Spazio teatrale Allincontro. Lo spettacolo, con Francesco Dendi, nasce dal libro “TestaMela” di Marco Nuti. Con parole semplici e immagini poetiche, il racconto parla del ciclo della vita e di come ogni esperienza, tra gioie e disavventure, arricchisca il cammino di ognuno di noi. “TestaMela” custodisce temi universali: la crescita, il coraggio di affrontare il cambiamento, la meraviglia dell’incontro e la capacità di trasformare ciò che viviamo in strumenti preziosi per il nostro percorso. Evento a pagamento (10 euro a bambino con un adulto, ulteriori accompagnatori 5 euro). Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

19 luglio – Pacifico in “Diario sentimentale di una donna libera”

Domenica 19 luglio, alle ore 18.45, lungo l’itinerario A6 del Parco della Maremma Pacifico porterà “Diario sentimentale di una donna libera”, uno spettacolo intenso e poetico che rende omaggio all’indimenticabile Ornella Vanoni. Cantautore e autore tra i più stimati della scena italiana, Pacifico – pseudonimo di Luigi De Crescenzo – ripercorre il rapporto umano e artistico vissuto con la grande interprete, alternando racconto, letture tratte dalla biografia “Vincente o perdente” e momenti musicali affidati alla voce di Elisa Parmigiani e al pianoforte di Carlo Gaudiello, con la regia di Gabriele Russo. Un dialogo tra memoria, parola e musica, da vivere immersi nella natura, seduti su cuscini a terra, in un’atmosfera intima e suggestiva. Biglietti al costo di 22 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

23 luglio – Confine Zero in “Monaci per caso”

Giovedì 23 luglio, l’itinerario A1b (San Rabano breve) ospiterà un nuovo appuntamento di teatro nella natura con la compagnia Confine Zero, che presenterà lo spettacolo site-specific “Monaci per caso”, un percorso di letture e narrazione pensato per valorizzare la storia e l’atmosfera unica dell’antica abbazia. L’iniziativa prenderà il via alle 16.45, accompagnando il pubblico in un’esperienza immersiva tra paesaggio, memoria e racconto: un viaggio che intreccia leggende e vicende reali, la nascita della regola benedettina, le incursioni dei pirati sulle nostre coste e il ruolo dei monasteri come custodi del sapere, della musica e delle arti. Un’occasione per riscoprire un pezzo di storia sacra e profana della Maremma, unendo divulgazione e intrattenimento in uno dei sentieri più straordinari del Parco. L’evento rientra tra le iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa e estate nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana ed è gratuito (con prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

27 luglio – Lorenza Baudo, Michele Makarovic e Stefano Pioli in “La musica è un film… nella natura!”

Lunedì 27 luglio, alle 21, al Granaio lorenese andrà in scena “La musica è un film… nella natura!”, un viaggio musicale attraverso le più belle colonne sonore del cinema. Sul palco il trio (nella foto) composto da Lorenza Baudo (voce), Michele Makarovic (tromba) e Stefano Pioli (pianoforte) per un intreccio di voci, ottoni e armonie che accompagnerà il pubblico attraverso le melodie che hanno segnato il grande schermo. Costo del biglietto 10 euro, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Per le modalità di visita estive e le escursioni in programma tutti i giorni, visitare il sito www.parco-maremma.it, dove sono anche disponibili tutti gli eventi in programma fino al mese di settembre.