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“Al di là della luce, oltre la percezione”: all’osservatorio astronomico si parla di stelle, asteroidi e numeri

L'iniziativa è in programma venerdì 3 luglio

di Redazione
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Venerdì 3 luglio, alle 21.30, l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà al pubblico per una conferenza dedicata alla fotometria.

Ogni volta che osserviamo il cielo crediamo di vedere l’universo. In realtà ne vediamo soltanto l’eco. All’osservatorio astronomico di Roselle, Tommaso Iozia, laureato in matematica all’Università di Siena, accompagnerà il pubblico in un viaggio che parte dall’osservazione del cielo e arriva fino ai limiti della nostra conoscenza, là dove numeri, intuizione e curiosità si incontrano per interpretare segnali debolissimi provenienti dallo spazio profondo. Perché a volte basta una variazione quasi impercettibile… per capire che l’universo non è immobile. Respira. Si trasforma. E continuamente ci parla.

Meteo permettendo seguiranno le osservazioni della volta celeste ad occhio nudo e dai telescopi posti in giardino. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente dal sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/

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