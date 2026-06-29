Una turista: “Le passerelle si fermano prima del mare, le persone con disabilità restano escluse”

Orbetello (Grosseto). “Le passerelle ci sono, ma si fermano a molti metri dalla battigia. Un’interruzione che, di fatto, esclude le persone con disabilità motoria dalla possibilità di raggiungere il mare in autonomia.”

A dichiararlo è Stefania Serpetta, responsabile di Radio Incontro, che riprende una segnalazione già fatta nei giorni scorsi in merito all’accesso alle spiagge di Orbetello e Monte Argentario.

A documentarlo è una fotografia allegata alla segnalazione: il percorso accessibile termina sulla sabbia, lasciando chi utilizza una carrozzina senza alternative, se non l’assistenza di terzi.

“Un paradosso evidente: l’accessibilità si interrompe proprio dove dovrebbe iniziare la libertà – spiega Serpetta -. Se una passerella non arriva fino all’acqua, il diritto a vivere il mare in condizioni di pari dignità resta incompiuto. Nei giorni scorsi è stata inviata una richiesta formale agli amministratori comunali competenti, anche tramite Pec, per sollecitare interventi concreti. Coinvolti anche sindaci e assessori. Ad oggi, però, nessuna risposta”.

“La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge n. 18 del 2009, è chiara: accessibilità e partecipazione non sono opzionali, ma diritti da garantire rimuovendo ogni barriera. Servono soluzioni immediate e reali: il prolungamento delle passerelle fino alla battigia e l’adozione di ausili adeguati per l’ingresso in acqua – termina Serpetta -. Perché il mare è di tutti. E l’inclusione non può fermarsi a metri dalla riva”.