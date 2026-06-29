Grosseto intitola una via al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: “Ha dedicato la sua vita allo Stato”

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha intitolato una via cittadina, l’ex via Nicaragua, al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, rendendo omaggio a una delle figure più autorevoli della storia della Repubblica, simbolo dell’impegno dello Stato nella difesa della legalità e nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi, le autorità civili e militari e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma.

“Con questa intitolazione Grosseto rende omaggio a un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato, lasciando un esempio di coraggio, integrità e senso del dovere che continua a essere un punto di riferimento per tutti noi – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Il suo sacrificio, consumatosi nel 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, rappresenta una delle pagine più dolorose della nostra storia. Ma quel sacrificio non è stato vano. È diventato un simbolo di fedeltà ai valori repubblicani e un richiamo permanente al dovere di difendere la legalità, la giustizia e la libertà”.

“L’intitolazione di una via della nostra Grosseto a Carlo Alberto Dalla Chiesa rappresenta un gesto di profondo valore civile e istituzionale – afferma l’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi –. Con questa scelta l’amministrazione comunale rende omaggio a un uomo che ha incarnato fino all’estremo sacrificio i valori dello Stato, della legalità e del servizio alla collettività. Dedicargli uno spazio della nostra città significa custodirne la memoria e riaffermare l’impegno delle istituzioni nella promozione della cultura della legalità, della giustizia e del rispetto delle regole”.

“L’intitolazione di una via a Carlo Alberto Dalla Chiesa consegna alla città un luogo della memoria dedicato a una figura che ha servito lo Stato con coraggio e senso del dovere – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. È un segno concreto con cui Grosseto rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori della legalità e delle istituzioni”.

“Oggi inauguriamo una via dedicata a una figura che ha incarnato fino all’estremo i valori più alti dello Stato: il coraggio, il senso del dovere, la fedeltà alle istituzioni e il servizio al bene comune – conclude la consigliera comunale Amelia Gaviano –. Per me questo momento ha anche un significato profondamente personale, legato alla tradizione di servizio della mia famiglia nell’Arma dei Carabinieri. Dalla Chiesa ci ha insegnato che la legalità non è un principio astratto, ma una scelta concreta, spesso difficile, che richiede sacrificio e responsabilità”.