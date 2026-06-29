Giovani acconciatori e venditori digitali: un Open Day per presentare i corsi gratuiti

Grosseto. Un’opportunità concreta di formazione e avviamento al mondo del lavoro grazie alle proposte del Centro di formazione Aforisma dedicate a ragazze e ragazzi tra i 14 e 18 anni.

A settembre partiranno le nuove edizioni triennali di Oper.A e di Digital Seller per il duale: giovedì 2 luglio, dalle 15, nella sede dell’agenzia in via Topazio 5/A si terrà un Open Day di presentazione. Sarà possibile conoscere i percorsi formativi, le modalità didattiche e organizzative del corso, visitare gli spazi didattici e i laboratori, incontrare lo staff di Aforisma e ricevere informazioni sulle modalità di iscrizione.

I corsi

Il percorso di Digital Seller forma operatori ai servizi di vendita, gli alunni acquisiscono le competenze necessarie per assistere, orientare e informare il cliente nell’acquisto di un bene o servizio. L’offerta didattica si concentra sia nei meccanismi delle vendite dirette che nell’e-commerce, i partecipanti hanno accesso alle tecniche e tecnologie di ultima generazione.

Oper.A forma operatori del benessere – acconciatori che saranno attivi nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza, alla fine del corso gli allievi in grado di proporre tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico. Tra gli sbocchi occupazionali i centri di estetica, i saloni di bellezza, parrucchieri, centri benessere e termali.

Entrambi i corsi sono interamente gratuiti in quanto finanziati con le risorse dell’Attività 4.f.4 – “Percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica IeFP” – Priorità 4 – “Occupazione giovanile” del Pr Fse+ Toscana 2021- 2027 e rientrano nell’ambito di Giovanisì ( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Sono validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale.