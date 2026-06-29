Disfida della Contee: Valerio Fabrizi vince la festa del vino contadino

Sorano (Grosseto). È il sangiovannese Valerio Fabrizi ad aggiudicarsi la VII Disfida delle Contee, la festa del vino contadino che si celebra a fine giugno a San Giovanni delle Contee (frazione del comune di Sorano, nella provincia di Grosseto) e in cui dei grandi professionisti del vino giudicano i vini fatti dagli abitanti del paese per il proprio autoconsumo.

Valerio Fabrizi (nella foto di Andrea Moretti), quarantenne che lavora per un acquedotto della zona, vive a San Giovanni delle Contee, dove coltiva, insieme al padre, una vigna di uve rosse miste – come da tradizione contadina – dal quale ha prodotto nel 2025 il vino che è stato ritenuto il migliore di questa edizione della Disfida. Fabrizi ha battuto per un soffio Ostilio Presilli, anch’egli sangiovannese, con qualche primavera in più, imprenditore agricolo e che col suo vino e con il suo sorriso ha riscosso un grande successo anche tra i tanti appassionati che sono venuti alla Disfida.

Una Disfida che ha fatto registrate un nuovo record di presenza, allungando il proprio programma a ben 3 giorni di assaggi, dibattiti, musica e performance teatrali, come quella del critico enogastronomico Leonardo Romanelli o dei performer Giacomo Laser e JT Gaga. Così come presentazioni di libri, quello appena uscito del giovane creator Stefano Quaglierini, intervistato dalla vicecuratrice della guida di Slow Wine Federica Randazzo, e di progetti editoriali, come il podcast BevoForte di Marco Santi e la rivista Versanti di Nicola Carlevaris.

Momento particolarmente emozionante anche il racconto che Antonio Camillo, celebrato produttore manganese, ha fatto della sua vita e dei suoi vini insieme al giornalista Giampiero Pulcini.

Un vero e proprio festival che si è concluso alle prima luci dell’alba di domenica e che ha coinvolto nel corso dei 3 giorni oltre 500 persone, in un paese che di suo non ne conta, di residenti, più di 150. Il tutto senza sponsor, anche se con il patrocinio del Comune di Sorano.

Ideata da Tommaso Ciuffoletti, docente di storia del vino alla Syracuse University, la Disfida delle Contee vive grazie all’impegno e al lavoro di tutto il team della Cooperativa di Comunità di San Giovanni delle Contee e dell’Osteria Maccalé ed è ormai diventato un piccolo punto di riferimento per chi del vino ama non già i sentori di bacca rossa o la rotondità del tannino, ma l’umanità che sta dietro un bicchiere e quella che si può incontrare con un brindisi.