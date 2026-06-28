“Tempus edax rerum”: in mostra le opere di Lorenzo Locatelli

Orbetello (Grosseto). Dal 3 fino al 16 luglio la sala espositiva dell’ex Frontone di Talamone ospita la personale di Lorenzo Locatelli, “Tempus edax rerum (il tempo divora tutte le cose)”, citazione della celebre massima di Ovidio, richiamata a esprimere il senso dell’indagine artistica al centro della mostra.

L’esposizione, organizzata con il patrocinio del Comune di Orbetello e la collaborazione del Circolo culturale orbetellano “Gastone Mariotti”, si pone come: «Una rigorosa indagine fenomenologica sul concetto di transitorietà, cristallizzando nel titolo la celebre sentenza di Ovidio (Metamorfosi, XV, 234): Tempus edax rerum (il tempo divora tutte le cose) – spiega il curatore della mostra, Antonio Giordano –. L’artista, già docente di Discipline pittoriche, declina questa riflessione non attraverso la pura narrazione elegiaca, ma per mezzo di una prassi pittorica che fa del “disfacimento” la cifra stilistica di una meditazione filosofica profonda».

«Osservando le opere presentate in mostra – prosegue Giordano – emerge una dialettica serrata tra la solidità della forma e l’ineluttabilità della sua erosione. Locatelli non rappresenta il tempo, lo abita. La sua pittura si configura come un esercizio di decostruzione in cui l’oggetto, lungi dall’essere una presenza statica, si dischiude in un divenire costante. Il linguaggio dell’artista si muove sul crinale tra figurazione e astrazione geometrica, mentre filosoficamente, il lavoro di Locatelli interroga la posizione dell’uomo di fronte al limite. Se il tempo divora le cose, lo fa rivelando la loro natura finita, e in questa finitudine risiede l’autenticità dell’esistenza. Nel “Polimaterico” (2023), l’equilibrio precario tra volumi e vuoti diviene lo specchio di un’interiorità che cerca, tra le rovine del quotidiano, una stabilità solo temporanea».

«Non possiamo che ringraziare il professor Locatelli e Antonio Giordano – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – per aver scelto Orbetello come sede di questo evento di grande pregio artistico e di ricerca culturale approfondita e complessa. “Tempus edax rerum”, infatti, non è soltanto una celebre citazione, ma il senso profondo della condizione umana a cui nessuno di noi può sottrarsi e che Locatelli è capace di sublimare ed esorcizzare attraverso la sua arte. Un evento, quindi, che impreziosisce il nostro calendario di appuntamenti e invitiamo cittadini e turisti a visitare questa esposizione per godere di una via di raccontare l’esistenza originale e colta allo stesso tempo».

Informazioni utili

Sala comunale ex Frontone, piazza della Repubblica 1, Orbetello

Inaugurazione venerdì 3 luglio alle 18.30

La mostra sarà aperta fino a giovedì 16 luglio

Orario: dalle 9.30 alle 13.30; dalle 16.30 alle 20.30

Info: Orbetello Turismo tel. +39.0564.860447, e-mail orbetello@orbetelloturismo.it

Ingresso libero