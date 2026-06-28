Parchi archeologici della Maremma: ecco tutti gli eventi di luglio

Grosseto. La stagione estiva, entrata oramai nel vivo, continua a regalare grandi emozioni ai Parchi archeologici della Maremma anche per tutto il prossimo mese di luglio, grazie a una nuova e originale serie di appuntamenti, pensata proprio per venire incontro alle più diverse esigenze del pubblico, che tra eventi culturali, spettacoli, concerti e visite speciali in calendario, potrà scegliere l’occasione più vicina alle proprie corde per scoprire l’unicità e il valore del patrimonio custodito in queste aree.

Riprendono infatti, venerdì 3 luglio, i “Venerdì dell’Archeologia”, con l’apertura straordinaria del Parco archeologico di Roselle, dalle 19.00 alle 23.00, dove l’ingresso è previsto esclusivamente con le due visite accompagnate, a cura del personale del Ministero della cultura, in programma alle 19.30 e alle 21.00. L’evento si ripeterà, con modalità identiche, anche durante tutti i venerdì successivi, 10, 17 e 24 luglio.

Anche il Parco archeologico di Vetulonia sarà interessato dai “Venerdì dell’Archeologia”, con l’apertura straordinaria serale, fino alle 21.00, della Tomba della Pietrera, prevista nelle giornate del 3 e del 24 luglio, con ingresso gratuito.

Domenica 5 luglio ritorna invece, in tutti i Parchi archeologici della Maremma, l’appuntamento con la “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti gli istituti e i complessi statali, ogni prima domenica del mese. Al Parco archeologico di Roselle inoltre, per l’occasione, si terranno due visite accompagnate, sempre a cura del personale MiC, alle 10.30 e alle 17.00.

Ma non finisce qui perchè, sempre domenica 5 luglio, al Parco archeologico di Roselle, sarà la volta della seconda serata della rassegna musicale “ArcheOrchestra”, il progetto nato dalla collaborazione dei Parchi archeologici della Maremma con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e il sostegno del Ministero della Cultura. Il concerto in programma alle 21.15, preceduto da una visita accompagnata al sito alle 20.00 (compresa nel biglietto) porterà in scena l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno Massimo De Bernart con Pia de’ Tolomei (Gianluca Greco, direttore; Noemi Umani, soprano; Loredana Ferrante, mezzosoprano). Biglietti acquistabili online o in loco la sera dell’evento al costo di 15 euro (posto unico a sedere).

La settimana successiva, anch’essa ricca di eventi, prenderà il via proprio lunedì 6 luglio con l’apertura straordinaria gratuita del Parco archeologico di Cosa e del Parco archeologico di Vetulonia, dalle 10.00 alle 13.00. Il Parco archeologico di Cosa replicherà l’iniziativa anche lunedì 20 luglio.

Sempre il Parco archeologico di Cosa sarà il protagonista dei successivi due appuntamenti in calendario. A cominciare da quello di venerdì 10 luglio, con la nuova tappa della rassegna musicale “ArcheOrchestra”, che vedrà l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto esibirsi in “Beethoven: aspettando il bicentenario” (Pascual Cabanes, direttore; Alessandro Marano, pianoforte; programma: Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mib magg. op. 73 “Imperatore” e Sinfonia n. 2 in re magg. op. 36). Biglietti sempre acquistabili online o in loco la sera dell’evento al costo di 10 euro (comprensivo del biglietto di ingresso), posto unico a sedere nel cortile del Museo. L’inizio del concerto, previsto alle 21.15, sarà come di consueto preceduto da una visita accompagnata all’area archeologica alle 20.00.

Sabato 11 luglio, al Parco archeologico di Cosa, dalle 17.00 alle 18.00, spazio invece a uno degli eventi più originali di tutta l’estate, quello con l’Archeobuiometria partecipativa, a cura di Andrea Giacomelli della rete pibinko.org, un percorso a cavallo tra i siti archeologici e l’illuminazione moderna, per imparare a usare la luce in modo interattivo e più consapevole e apprezzare così il cielo notturno come risorsa.

Ed è sempre la luce ad animare anche l’evento di sabato 25 luglio, al Parco archeologico di Cosa, grazie a”Cosa in Luce”, contest fotografico al tramonto e mostra archeo-fotografica, una giornata di shooting fotografico durante l’apertura straordinaria serale del Parco, prevista dalle 18.00 alle 21.30, finalizzata alla creazione di una mostra temporanea che sarà allestita all’interno del Museo archeologico nazionale. Il progetto, realizzato in partnership con il Gruppo fotografico Massa Marittima Bfi, sarà preceduto da una visita accompagnata all’intera area archeologica, a cura del personale del MiC, alle 19.00.

Conclude infine il mese, venerdì 31 luglio, l’inaugurazione al Parco archeologico di Roselle del Festival del Teatro antico di Roselle, dalle 18.00 alle 20.00, con un’anteprima dei numerosi spettacoli teatrali che andranno in scena, per tutto il mese di agosto, nello spazio suggestivo dell’anfiteatro romano del Parco.

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