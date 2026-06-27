Segnaletica verticale: oltre mille installazioni in paese e nelle frazioni

Capalbio (Grosseto). Oltre mille installazioni per la segnaletica verticale di Capalbio.

Un’ampia operazione di rinnovamento, promossa dall’amministrazione comunale, che ha visto in questi mesi l’installazione di segnali, paline per la toponomastica, pali e pannelli integrativi.

“Si tratta di un intervento che ha coinvolto tutta l’area capalbiese, comprendendo sia i centri urbani che i territori aperti – commenta il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini -. Abbiamo voluto fortemente promuovere questa maxioperazione al fine non solo di accrescere la sicurezza della viabilità, sia per i veicoli che per i pedoni, ma anche il decoro pubblico”.

I lavori

In questi giorni sono state realizzate altre cento installazioni a Pescia Fiorentina, Borgo Carige e a Capalbio Scalo (e altre ce ne saranno nelle prossime settimane). Nel 2025, solo per citare alcuni esempi, le operazioni di sostituzione dei cartelli obsoleti o ammalorati e l’implementazione di quelli mancanti hanno riguardato Capalbio capoluogo, La Torba, Capalbio Scalo e le aree interne del territorio comunale.

Negli ultimi giorni, inoltre, è stata rinnovata la segnaletica verticale in via Giovanni Pascoli, a Capalbio capoluogo.

“Un intervento a vantaggio sia dei cittadini – conclude il sindaco Gianfranco Chelini – che dei turisti che vorranno visitare la parte costiera e quella interna del nostro territorio. Ringrazio, inoltre, la Polizia Municipale e l’ufficio tecnico per il sostegno che hanno dato alla realizzazione dell’operazione”.