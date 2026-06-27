Parco Centrale, i progressisti: “No al parcheggio, sì alla riqualificazione dell’area del mercato”

Follonica (Grosseto). “L’area mercatale del Parco Centrale rappresenta oggi una delle più grandi opportunità di riqualificazione urbana presenti a Follonica. Un’area centrale, libera e strategica che potrebbe diventare un importante polmone verde e uno spazio di aggregazione per cittadini e visitatori”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Alleanza Verdi-Sinistra, Follonica a Sinistra, Movimento 5 Stelle, Pd e Rifondazione Comunista.

“Di fronte a questa opportunità, l’amministrazione comunale sembra invece voler percorrere la strada meno lungimirante – continua la nota –: trasformare quasi interamente l’area in un parcheggio da circa 500 posti auto sprecando 535.000 euro che potrebbero essere investiti (almeno in parte, facendo quindi risparmiare la cittadinanza) in maniere migliore. Una scelta che appare come l’ennesima rinuncia a progettare il futuro della città, sacrificando una delle poche aree disponibili nel centro urbano a favore di una soluzione che guarda al passato anziché alle esigenze delle nuove generazioni. L’area mercatale è oggi composta da ampie superfici asfaltate e cementificate intervallate da fasce di terreno con alberi e arbusti. Uno spazio certamente migliorabile, ma che ha enormi potenzialità. Pensare di risolvere il problema della sosta trasformandolo in una distesa di auto significa perdere un’occasione storica per aumentare il verde urbano, contrastare le isole di calore e rendere la città più vivibile”.

“Per questo proponiamo una soluzione equilibrata, capace di conciliare le esigenze della mobilità con quelle della qualità urbana e ambientale – prosegue il comunicato -. La sosta potrebbe essere concentrata nelle prime due direttrici più vicine alla Massetana, in corrispondenza di via Tina Anselmi e via Margherita Hack, per un totale di quattro corsie per il parcheggio, limitandone l’utilizzo ai mesi estivi e ai grandi eventi cittadini (Piazze d’Europa, Carnevale, grandi eventi sportivi, ecc). Una scelta che consentirebbe di rispondere alle necessità temporanee senza consumare ulteriormente suolo e senza affrontare costosi interventi di trasformazione permanente. Parallelamente chiediamo una vera e propria rinaturalizzazione delle ultime corsie adiacenti al fosso Gorella, quelle che di fatto non vengono mai utilizzate dal mercato del venerdì. Attraverso la depavimentazione e la piantumazione di nuove alberature con conseguente riforestazione urbana, sarebbe possibile ampliare il Parco nel suo punto più stretto creando quindi un corridoio verde con percorsi pedonali e ciclabili qualificati, aree giochi e didattiche per bambini, spazi verdi di incontro e zone dedicate alle attività all’aria aperta. Tra queste due funzioni potrebbe essere mantenuto l’assetto attuale, facendogli assumere un ruolo di barriera naturale rispetto a traffico, rumori ed emissioni tra le due nuove aree”.

“Riteniamo che a fronte di un aut aut ‘lasciamo tutto così vs trasformiamo tutto in parcheggio’, questo contributo che proponiamo nell’interesse della cittadinanza sia un giusto compromesso – continua la nota -. La domanda che poniamo all’amministrazione è semplice: davvero nel 2026 la migliore idea per il futuro di una delle aree più importanti della città è la realizzazione di un enorme parcheggio? Mentre in tutta Europa si investe per restituire spazio alle persone, aumentare il verde urbano e rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici, a Follonica si continua a pensare che ogni problema si risolva aggiungendo posti auto”.

“Noi crediamo che i cittadini meritino di più. Meritino una visione, un progetto e il coraggio di immaginare una città più bella, più verde e più vivibile – termina il comunicato -. Una città dove non si tolga spazio pubblico alla cittadinanza per consegnarlo alle automobili. L’area mercatale può diventare un simbolo di questa scelta, oppure l’ennesima occasione perduta”.