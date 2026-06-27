Cerimonia del cambio della campana al Rotary Club: Marco Frullini confermato alla presidenza

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Cerimonia del cambio della campana per il neonato Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport.

Un appuntamento, quello di ieri sera, particolarmente significativo per un sodalizio alla sua prima fase di crescita e, vista la recente fondazione del Club, i soci hanno confermato per l’anno rotariano 2026‑2027 l’attuale presidente Marco Frullini, riconoscendone il ruolo di guida nella costruzione dell’identità e della presenza rotariana sul territorio.

La cerimonia

Alla serata hanno partecipato i soci e numerosi ospiti in rappresentanza dei Club della provincia di Grosseto e di altri “service”, a testimonianza della vicinanza e del sostegno della comunità rotariana locale verso una realtà giovane, ma già attiva.

Erano presenti Gabriele Pazzagli, assistente al Governatore 2026-2027, Franco Rossi, presidente del Panathlon Club Grosseto, Riccardo Frulli, presidente del Rotary Amiata, Claudio Roghi, incoming president del Rotary Monte Argentario, Maurizio Petri, incoming president del Rotary Follonica, Alberto Achilli, presidente eletto del Rotary Follonica, Giuseppe Di Buduo, segretario del Rotary Follonica, Luigi Galimberti, incoming president del Rotary Grosseto, Giuseppe Frizzi, del Rotary Valdelsa, Anna Montemaggi, del Rotary Massa Marittima, e Susanna Biagini, coordinatore dei prefetti del Distretto 2071.

Nel suo intervento, Marco Frullini ha delineato le priorità del nuovo anno. «La mia presidenza – ha affermato – proseguirà nel solco dello spirito rotariano, fatto di servizio, etica e impegno concreto. Il primo obiettivo sarà consolidare il Club, rafforzando la partecipazione dei soci e costruendo relazioni solide con il territorio. Stiamo già lavorando a service dedicati alla comunità castiglionese, con particolare attenzione ai giovani, alla cultura e alla tutela dell’ambiente. Vogliamo che il Rotary diventi un punto di riferimento stabile, riconoscibile e utile per Castiglione della Pescaia».

Durante la cerimonia il presidente ha inoltre proceduto alla spillatura della nuova socia Donatella Ciofani, che entra ufficialmente a far parte del Club.

Il Rotary Club Castiglione della Pescaia Passport conferma così la propria volontà di crescere, radicarsi e contribuire allo sviluppo sociale e culturale del territorio, portando anche in Maremma i valori e la tradizione del Rotary International.