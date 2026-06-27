“7 donne, 1 vecchio e un mistero”: il nuovo gruppo teatrale porta in scena la commedia

Massa Marittima (Grosseto). Ci sono novità a Massa Marittima: un rimescolamento generale degli attori di Liber Pater ha portato alla nascita di due nuovi gruppi teatrali, il primo dei quali unisce l’esperienza consolidata di veterani all’entusiasmo di nuove leve, arricchendosi della freschezza di un gruppo di giovanissime, e si esibirà il 29 giugno alle 21.15 sul palco all’aperto nel complesso delle Clarisse, con una commedia brillante dal titolo “7 donne, 1 vecchio e un mistero”.

Si tratta dell’adattamento di una commedia nera francese, ambientata nelle feste natalizie in una villa negli anni Ottanta: un gruppo di parenti e conoscenti si riunisce per festeggiare il Natale, ma i legami fra loro sono torbidi e pieni di segreti. Nel corso della cena la situazione precipita in una serie di eventi disastrosi e grotteschi che smascherano la loro ipocrisia.

Gli interpreti sono: Amelia Brunialti, Marta Brunialti, Franco Fedeli, Irene Luise, Sara Micheli, Lucia Paccoi, Giorgio Petri, Gyselle Tarsia. La regia è di Massimiliano Gracili.