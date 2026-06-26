Rama chiude in utile il bilancio 2025: patrimonio netto a 7,7 milioni di euro, +410% dal 2017

Grosseto. Rama chiude in utile anche l’esercizio 2025, per circa 27mila euro, confermando un percorso di solidità e crescita strutturale avviato quasi un decennio fa. Il patrimonio netto della società è passato da 1,5 milioni di euro nel 2017 a 7,7 milioni nel 2025, registrando una crescita complessiva del 410%, frutto di una gestione rigorosa e di scelte strategiche orientate al lungo periodo.

Il triennio 2025-2027 è da intendersi come fase di avviamento del nuovo business legato al Tour Operator in incoming, ma con l’aspettativa di una forte accelerazione patrimoniale nel 2027, quando è prevista la chiusura definitiva del contenzioso bancario ereditato dalla gestione della prima parte del decennio 2010, un’eredità pesantissima (circa 12 milioni di euro) che il management ha progressivamente ridotto fino al prossimo azzeramento definitivo. Tale evento genererà un ulteriore incremento patrimoniale stimato in oltre 1 milione di euro.

Tiemme: un caso di successo nazionale

Un contributo determinante al rafforzamento del 2025 viene dall’exploit di Tiemme, di cui Rama detiene una partecipazione di circa il 30%. La società è oggi riconosciuta a livello nazionale come un caso di successo nel settore del trasporto su gomma con 230 autobus, 220 persone e 3 depositi con una copertura territoriale che va da Firenze a Roma fino all’Umbria. Questo successo è dovuto alla profonda trasformazione e diversificazione avviata dopo il 2021, anno in cui ha ceduto la gestione del Tpl (Trasporto pubblico locale) al nuovo gestore Autolinee Toscane.

«Non era facile rialzarsi dopo un gancio così potente, ma l’abbiamo fatto con visione e tenacia. Oggi Tiemme può guardare con soddisfazione ai prossimi anni, perché è ritornata ad essere un punto di riferimento per il trasporto su gomma», dichiara il Presidente Guido Delmirani, al quale è stata affidata anche la guida di Tiemme in questo percorso di rilancio.

Strategia territoriale e turistica: le cinque linee di business

Il posizionamento strategico di Rama si conferma fortemente radicato nel territorio della provincia di Grosseto, con un modello di sviluppo articolato su cinque linee di business: comunicazione, gestione museale, logistica per la mobilità lenta, tecnologia, tour operator in incoming.

Un approccio integrato che coniuga vocazione territoriale, valorizzazione culturale e innovazione nei servizi turistici.

Rinnovato il Consiglio di Amministrazione

L’assemblea dei soci all’unanimità ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Guido Delmirani è stato confermato alla presidenza della società, riconoscendo nella continuità di guida un elemento fondamentale per il consolidamento del percorso strategico avviato. Confermato anche Fabio Lombardelli nel ruolo di consigliere. Entra per la prima volta nel CdA Patrizia Rosi.

Rama diventa Società Benefit

L’assemblea dei soci ha dato indicazione positiva per la trasformazione di Rama in Società Benefit, riconoscendo il valore già espresso dall’azienda nelle proprie attività a favore del territorio e della comunità della provincia di Grosseto. Il consiglio avvierà il passaggio formale che sancirà e istituzionalizzerà l’impegno che ha sempre caratterizzato la mission aziendale.