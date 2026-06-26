“ArcheOrchestra”: il Quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica in concerto

Grosseto. Il primo concerto (a ingresso libero) ha fatto registrare il tutto esaurito già in prenotazione, ma sono in vendita sul portale Musei italiani, al link https://www.museiitaliani.it/acquista-biglietto, i biglietti per gli altri cinque appuntamenti della nuova rassegna musicale organizzata dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dai Parchi archeologici della Maremma con il sostegno del Ministero della Cultura.

Il festival “ArcheOrchestra” debutta sabato 27 giugno alle 21.15 al Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera) con il Quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e un programma dedicato a musiche di Mozart e Ciaikovskij.

Il concerto

Verranno eseguiti “Divertimento n. 1 in re maggiore K. 136”, “Adagio e Fuga in do minore K. 546” e “Divertimento n. 3 in fa maggiore K. 138” di Mozart, “Andante cantabile dal Quartetto n.1 Op.11” di Ciaikovskij e in chiusura “Eine Kleine Nachmusik (Piccola serenata notturna), Serenata in sol maggiore K. 525” ancora di Mozart.

Il Quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” – costituito all’interno dell’ensemble, di cui porta il nome avvalendosi dei suoi componenti e prime parti – è composto da Claudio Cavalieri (primo violino), Massimo Merone (secondo violino), Riccardo Cavalieri (viola) eLaura Bianchi (violoncello). Il suo repertorio abbraccia in particolare il periodo classico e quello romantico, fino ad autori del XXI secolo, soprattutto nel settore del jazz, del musical e della canzone d’autore. Si è esibito in vari concerti in tutta Italia, in piazze importanti come Lucca, Siena, Firenze, Arezzo, Pistoia, Viterbo, Pisa, Positano, Assisi e Montecatini.

L’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” è nata nel 1994 per volontà dell’amministrazione comunale di Grosseto, in sinergia con le principali associazioni musicali cittadine. Si è esibita nelle principali città italiane e in tournée all’estero (Romania, Grecia, Francia, Germania e alla Golden Hall del Musikverein di Vienna) e ha collaborato con artisti di fama internazionale. È apprezzata anche nell’opera lirica: ha eseguito – tra le altre – “La traviata”, “Otello”, “La bohéme”, “Turandot”, “Tosca” e “Carmen”. Accompagna in concerto la finale del Premio pianistico internazionale “Scriabin” ed è parte stabile dell’Orchestra filarmonica di Lucca. Nel 2014, per i suoi 20 anni di attività, l’Orchestra è stata insignita con la targa dell’Adesione della Presidenza della Repubblica Italiana per i meriti artistici conseguiti nei 20 anni di attività.

I prossimi appuntamenti

Il concerto successivo di “ArcheOrchestra” è in programma domenica 5 luglio alle 21.15 al Parco archeologico di Roselle: in scena l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno “Massimo De Bernart” in “Pia de’ Tolomei”; Gianluca Greco, direttore; Noemi Umani, soprano; Loredana Ferrante, mezzosoprano.

Il programma completo del festival è disponibile su https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/ (posti unici a sedere non numerati, biglietti a partire da 10 euro, incluso l’ingresso al Parco archeologico o al Museo archeologico e visita guidata alle 20, acquistabili sulla piattaforma Musei Italiani o sul posto, prima del concerto; All’ingresso sarà richiesto di presentare in formato cartaceo i biglietti acquistati online). Informazioni: pa-maremma.comunicazione@cultura.gov.it; cell. 333.5372994.

Nella foto: il Quartetto d’archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”: Claudio Cavalieri (primo violino), Massimo Merone (secondo violino), Riccardo Cavalieri (viola) e Laura Bianchi (violoncello).