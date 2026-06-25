Verso le amministrative, Forza Italia: “E’ il momento della responsabilità e della classe dirigente”

Grosseto. La riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia che si è svolta ieri ha rappresentato un importante momento di confronto politico e organizzativo in vista delle elezioni amministrative del 2027.

“Un incontro partecipato, ricco di contributi e di analisi, dal quale è emersa una consapevolezza precisa – si legge in una nota del partito -: Forza Italia sta attraversando una fase di crescita politica e organizzativa che la pone nelle condizioni di svolgere un ruolo centrale nelle prossime sfide elettorali della provincia di Grosseto. Il 2027 vedrà infatti andare al voto ben dieci Comuni: Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Manciano, Pitigliano, Scansano, Campagnatico, Roccalbegna e Isola del Giglio. Una tornata elettorale di straordinaria importanza che coinvolgerà una parte significativa del territorio provinciale e che richiederà programmazione, visione e capacità di governo”.

“Nel corso della riunione è stato evidenziato come Forza Italia possa oggi contare su una classe dirigente preparata, su amministratori che hanno maturato esperienze significative nelle istituzioni locali e su un radicamento territoriale che continua a rafforzarsi – prosegue il comunicato -. A questo si aggiungono i risultati ottenuti nelle più recenti consultazioni elettorali, che hanno confermato una crescita importante del consenso e una crescente fiducia da parte dell’elettorato moderato. Per queste ragioni il partito ritiene necessario arrivare entro settembre-ottobre 2026 alla definizione del quadro delle candidature nei Comuni chiamati al voto. Una scelta di buon senso prima ancora che politica, indispensabile per consentire alle coalizioni di lavorare con chiarezza e concentrare gli ultimi mesi della campagna elettorale sui risultati raggiunti e sui progetti per il futuro”.

“Per rafforzare ulteriormente questo percorso, il coordinamento provinciale ha deciso di costituire per ciascun Comune chiamato al voto un apposito gruppo di coordinamento politico-organizzativo. Ne faranno parte il segretario provinciale Roberto Berardi, il responsabile organizzativo Alessandro Ulmi e il responsabile degli Enti Locali Massimo Ussia. Per le sue riconosciute capacità politiche, la profonda conoscenza del territorio e le qualità di leadership dimostrate negli anni, Giulio Tambelli rivestirà un ruolo particolarmente significativo nei tavoli dedicati ai Comuni di Grosseto e Orbetello – spiega Forza Italia –. L’obiettivo è quello di allargare la partecipazione, coinvolgere nuove energie, valorizzare competenze e sensibilità diverse e costruire un percorso il più possibile condiviso e rappresentativo delle comunità locali. Dalle amministrazioni di centrodestra arrivano infatti esperienze di governo concrete, investimenti realizzati, opere completate e percorsi amministrativi che potranno essere presentati ai cittadini come elementi tangibili di una proposta politica credibile. Forza Italia intende continuare a rappresentare quell’area politica moderata che mette al centro il lavoro, le imprese, la crescita economica, la tutela delle libertà individuali, il sostegno alle famiglie e l’attenzione verso le persone più fragili. Una politica fatta di ascolto, presenza sul territorio e capacità amministrativa”.

“Nessuna corsa in solitaria e massimo rispetto per gli alleati del centrodestra. Ma allo stesso tempo piena consapevolezza del peso politico che Forza Italia ha conquistato negli ultimi anni e della responsabilità che questo comporta – termina il comunicato -. La stagione che conduce alle amministrative del 2027 è già iniziata. Forza Italia è pronta ad affrontarla con determinazione, spirito di squadra e l’ambizione di essere protagonista nella costruzione del futuro della provincia di Grosseto”.