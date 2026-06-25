Pereta Jazz Festival: il sindaco sostiene la manifestazione di tasca propria

Pereta (Grosseto). Venerdì 26 e sabato 27 giugno torna il Pereta Jazz Club, una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento importante per il territorio, capace di richiamare appassionati di musica e artisti di grande prestigio anche oltre i confini locali.

“Un evento che quest’anno, però, ha rischiato di non poter mantenere lo stesso livello qualitativo delle precedenti edizioni a causa di alcune difficoltà economiche incontrate dalla Pro Loco nell’organizzazione della rassegna – dichiara Johnny Petrucci, della Pro loco di Pereta Aps -. Per questo motivo gli organizzatori si sono rivolti all’amministrazione comunale di Magliano in Toscana per chiedere un possibile sostegno alla realizzazione dell’iniziativa. La risposta sembrava purtroppo negativa: le risorse comunali destinate agli eventi erano già state assegnate e non c’era più disponibilità di budget per il Pereta Jazz Club”.

“Ed è proprio in quel momento che è arrivata la sorpresa più grande – sottolinea Petrucci -. Il sindaco Gabriele Fusini, comprendendo il valore culturale della manifestazione, la bellezza del progetto e l’impegno portato avanti in questi anni per offrire a Pereta un evento unico nel suo genere, ha deciso di sostenere personalmente i costi dell’iniziativa, mettendo a disposizione risorse proprie. Un gesto raro e significativo, che racconta un modo di intendere il ruolo di amministratore fatto di presenza, passione e vicinanza alla comunità. In un periodo in cui spesso la politica viene associata a privilegi e distanza dai cittadini, vedere un rappresentante delle istituzioni scegliere di contribuire personalmente per permettere a un progetto culturale di continuare a vivere rappresenta un segnale importante. Il gesto del sindaco ha colpito profondamente la comunità di Pereta e un imprenditore locale ha deciso di intervenire, contribuendo a coprire una parte importante delle spese e condividendo lo spirito dell’iniziativa”.

“Il 26 e 27 giugno il Pereta Jazz Club tornerà quindi con un programma di assoluto livello: venerdì 26 sarà protagonista Minnie Minoprio, storica protagonista dello spettacolo italiano, mentre sabato 27 arriverà Flavio Boltro, uno dei più importanti trombettisti jazz italiani di fama internazionale – termina Petrucci -. Una manifestazione che continua a crescere e che quest’anno porterà con sé anche una storia speciale: quella di una comunità, di un evento culturale e di un sindaco che ha scelto di crederci fino in fondo”.