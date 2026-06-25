Il cuore più colorato di Festa di Sole: torna a Roselle Bimbi in Cava

Grosseto – La Cava di Roselle si prepara ad accogliere il momento più colorato, familiare e atteso di Festa di Sole. Mercoledì primo luglio, nel giorno del compleanno di Maria Sole Marras, torna Bimbi in Cava, l’appuntamento a ingresso libero dedicato ai bambini, alle bambine e alle famiglie.

Dalle ore 18 fino a dopo cena, la Cava diventerà uno spazio di gioco, meraviglia e condivisione, con spettacoli, musica, magia, bolle di sapone, palloncini e tante sorprese. Alle ore 20 sarà offerta la cena a tutti i bambini e le bambine, con pasta al pomodoro, patatine fritte, pane e Nutella. Per gli adulti sarà disponibile un menù griglieria.

Bimbi in Cava è da sempre una festa dentro la festa: un pomeriggio pensato per i più piccoli, costruito grazie alla generosità di tanti artisti, amici e protagonisti che ogni anno scelgono di esserci per regalare sorrisi nel ricordo di Maria Sole.

Anche l’edizione 2026 avrà un programma ricco di presenze speciali. Ci saranno Cuoricina, anima creativa e presenza preziosa di Bimbi in Cava fin dalla prima edizione; Cuoco Pasticcio, con la sua energia e il suo mondo di gioco; Sara Angelini; Alessandro Golini; AlexB all-in-one; Irene Olivelli con le sue allieve; Mago Lollo e Capitan Coraggio; Alessandro Salvati con le sue bolle di sapone; Davide Braglia e Annalisa Calisti.

Presenze diverse, unite dal desiderio di offrire ai bambini una giornata speciale, fatta di allegria, fantasia, spettacolo e partecipazione.

Il ricavato della giornata dedicata ai bambini sarà devoluto alla Milano25 Onlus di Zia Caterina, per contribuire al progetto della Tana dei SuperEroi.

Festa di Sole, arrivata alla nona edizione, è nata nel ricordo di Maria Sole Marras ed è diventata negli anni uno degli appuntamenti solidali più partecipati dell’estate. In nove anni ha permesso di raccogliere e donare 546.726 euro alla Fondazione Meyer, sostenendo il lavoro dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e, in particolare, la neuro-oncologia pediatrica.

La manifestazione comprende anche altri due appuntamenti. Lunedì 29 giugno si terrà Chef in Cava, la cena solidale firmata da grandi chef locali e da tutta la Toscana, già sold out da 20 giorni. Venerdì 3 luglio sarà invece la volta di Burraco in Cava, alle ore 20.45, con quattro turni Mitchell italiano o internazionale e classifica unica. Per il torneo sono ancora aperte le iscrizioni, con quota minima di 15 euro.

Durante la festa sarà presente anche il gazebo della Fondazione Meyer. Sarà inoltre possibile iscriversi all’associazione Festa di Sole versando una quota libera.

Programma principale

Mercoledì 1 luglio – Bimbi in Cava

Cava di Roselle

Ingresso libero

Dalle ore 18 fino a dopo cena

Spettacoli, giochi, musica, magia, bolle di sapone, palloncini e sorprese.

Ore 20

Cena offerta a tutti i bambini e le bambine.

Per gli adulti menù griglieria.

Gli altri appuntamenti

Lunedì 29 giugno – Chef in Cava

Cena solidale con grandi chef locali e da tutta la Toscana.

Serata sold out da 20 giorni.

Venerdì 3 luglio – Burraco in Cava

Ore 20.45

Quattro turni Mitchell italiano o internazionale, classifica unica.

Posti ancora disponibili.

Iscrizione minima 15 euro.

Info

Festa di Sole: 334 7343179

Isabella: 339 5480892

Facebook: www.facebook.it/festadisole