“Diabolik – L’anima in nero”: la mostra arriva alla pinacoteca civica

Follonica (Grosseto). Dopo il successo della prima edizione, il Follomix torna a Follonica con un’importante anteprima che accompagnerà la città verso il festival di settembre.

Dal 4 luglio al 20 settembre la pinacoteca civica ospiterà infatti la mostra “Diabolik – L’anima in nero”, organizzata dall’associazione culturale Follomix in collaborazione con Astorina, storica casa editrice del celebre personaggio.

L’inaugurazione è in programma sabato 4 luglio alle 19.00 e vedrà la partecipazione di Davide Barzi, sceneggiatore e direttore editoriale di IF Edizioni, che presenterà il volume “Le Regine del Terrore”.

La mostra

La mostra accompagnerà i visitatori alla scoperta di uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano. Al centro del percorso espositivo ci saranno Diabolik ed Eva Kant, protagonisti di una storia che da oltre sessant’anni appassiona generazioni di lettori. Lui, geniale e inafferrabile criminale; lei, compagna intelligente e determinata. Insieme formano una delle coppie più celebri della narrativa italiana.

Uno spazio speciale sarà dedicato ad Angela e Luciana Giussani, le due sorelle che nel 1962 diedero vita a Diabolik, rivoluzionando il fumetto italiano con un formato innovativo pensato per i pendolari e creando un personaggio destinato a diventare un fenomeno culturale conosciuto ben oltre i confini nazionali.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà arricchita dalle tavole originali del disegnatore Riccardo Nunziati, tra i più apprezzati autori contemporanei legati all’universo di Diabolik.

Il programma proseguirà dal 5 al 20 settembre con una seconda esposizione alla Fonderia 1, dedicata a “I trucchi di Diabolik”, che permetterà al pubblico di approfondire gli ingegnosi espedienti e le invenzioni che hanno reso celebre il Re del Terrore. Nello stesso spazio sarà inoltre allestita una mostra dedicata alle opere di Riccardo Nunziati.

«Con iniziative come questa Follonica conferma la propria attenzione verso tutte le forme di espressione culturale, comprese quelle che hanno saputo entrare nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Diabolik rappresenta un’autentica icona della cultura popolare italiana e la mostra che ospitiamo costituisce un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione. Ringrazio l’associazione Follomix per il lavoro che sta svolgendo nel consolidare un appuntamento culturale capace di attrarre appassionati e visitatori, contribuendo alla crescita dell’offerta culturale della nostra città», dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani.

«Dal 2025 Diabolik è stato scelto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Come assessore alla cultura è motivo di grande soddisfazione poter inaugurare la seconda edizione del Follomix con una mostra di così alto livello, capace di anticipare il festival di settembre e di coinvolgere cittadini e appassionati attraverso un ricco programma di iniziative dedicate alla straordinaria creatura delle sorelle Giussani», aggiunge l’assessore alla cultura Stefania Turini.

«La seconda edizione del Follomix si svolgerà dal 18 al 20 settembre e ospiterà sceneggiatori, disegnatori, scrittori, case editrici e numerosi protagonisti del mondo del fumetto. Non mancheranno gli spazi dedicati al cosplay e alcune importanti novità che presenteremo nel corso dell’estate. A nome di tutta l’associazione desidero ringraziare l’amministrazione comunale e lo staff della pinacoteca civica per la preziosa collaborazione, oltre a tutti i partner che stanno contribuendo alla realizzazione del festival: Anafi, UbC Magazine, Amici Fumetti e Dintorni, AVvis Follonica, Aloha Beach, Comix Cafè di Grosseto e l’associazione Incant Tales», conclude il presidente dell’associazione Follomix Francesco Bertelli.