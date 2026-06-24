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Falsi addetti di Acquedotto del Fiora provano ad entrare nelle case, il gestore: “Attenti alle truffe”

di Redazione
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Grosseto. Acquedotto del Fiora, al fine di tutelare i propri clienti dal rischio di essere coinvolti in richieste illecite da parte di persone malintenzionate, rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima attenzione.

Nei giorni scorsi, infatti, sia in provincia di Grosseto che in provincia di Siena, si sono verificati nuovi tentativi di accesso alle abitazioni dei clienti da parte di falsi addetti che dichiaravano di averne necessità per controlli relativi all’utenza idrica.

Acquedotto del Fiora ricorda che i tecnici dell’azienda o delle ditte incaricate si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente stesso o fissato direttamente dal Fiora. Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

L’azienda invita i clienti, qualora avessero dubbi, a contattare il call center ai seguenti numeri: 800.887755 da linea fissa o 0564.448844 da cellulare.

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