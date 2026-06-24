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Disfida delle Contee: torna la festa più incredibile del vino contadino

L'iniziativa è in programma dal 25 al 27 giugno

di Redazione
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San Giovanni delle Contee (Grosseto). Decine di grandi professionisti del vino italiano, un paesino di 140 abitanti nel comune di Sorano e una manciata di vini fatti in casa dalla gente del posto.

Sono questi gli ingredienti della Disfida delle Contee, una festa del vino contadino giunta alla sua settima edizione in un crescendo di successo e partecipazione spontanea e senza sponsor. Una festa in cui palati raffinatissimi assaggiano e giudicano vini non certo perfetti tecnicamente, ma sicuramente schietti e ruspanti. E poi, come tutti i grandi concorsi, si premia il vincitore o la vincitrice.

“Il senso della Disfida – spiega Tommaso Ciuffoletti, docente di storia del vino e ideatore della Disfida – è proprio quello di mettere insieme due mondi apparentemente lontani del vino italiano: quello del vino fatto per l’autoconsumo, che per secoli è e stata la regola del vino italiano dalle Alpi alla Sicilia, e quello del vino fatto per essere venduto guadagnandoci qualcosa, che è una novità che ha conquistato questo paese in tempi relativamente recenti, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso”.

San Giovanni delle Contee diventa così il simbolo di un’Italia che oggi sta scomparendo. Un Italia in cui tante famiglie coltivavano il proprio pezzetto di vigna e poi, con una sapienza che non era figlia di studi, ma di tradizione, ne vinificava le uve per farne un vino da pasto e da casa. La Disfida celebra quell’Italia del vino e lo fa a partire da domani, giovedì 25 giugno, quando a San Giovanni delle Contee il celebre critico Leonardo Romanelli spiegherà come diventare sommelier in 50 minuti; proseguirà venerdì 26 con una degustazione dei vini di Antonio Camillo, celebrato produttore mancianese, e culminerà sabato 27 giugno con la proclamazione del vincitore della Disfida e una grande cena per le strade del paese organizzata dall’Osteria Maccalé. Il programma completo si trova su Intravino.com 

Quando abbiamo iniziato questa follia della Disfida non avevamo una lira e la cosa che ci conforta è che non ce l’abbiamo nemmeno oggi – conclude Ciuffoletti, ma ogni anno questa festa si rinnova in modo spontaneo, grazie a tanti amici che vengono solo per il piacere di stare insieme, quello che poi dovrebbe proprio essere l’essenza della cultura del vino e della convivialità”.

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